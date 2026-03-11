  • 11 Marzo 2026 -
Basket. Il click giusto arriva dalla difesa. Ianelli: “Con la Viola bisogna crescere”

Il capitano della Virtus Ragusa, reduce dal partidazo di Castellaneta, spiega dove migliorare
Ragusa, 11 marzo 2026 – Tra i mattatori della trasferta di Castellaneta, domenica scorsa, c’è anche capitan Giovanni Ianelli, che ha dato il proprio contributo in attacco (18 punti a segno con 4/4 nelle triple) e aiutato la SuperConveniente a raccogliere due punti importanti per la classifica. Ragusa guida il girone F del campionato di Serie B Interregionale assieme a Viola Reggio Calabria e Ondatel Matera. Dopo un periodo di appannamento, specialmente lontano da casa, la formazione di coach Di Gregorio ha reagito di squadra e arginato le difficoltà con carattere.

“Avevamo bisogno di una vittoria in trasferta per riprendere ritmo fuori casa – spiega Ianelli -. La sconfitta arrivata contro Barcellona era dovuta anche ad assenze importanti: io non sono riuscito a giocare, l’espulsione di Adeola non ha aiutato, anche se i ragazzi ci hanno provato in tutti i modi. Ma con le rotazioni così corte diventa abbastanza complicato”. “Dopo la vittoria con Mola – aggiunge il capitano virtussino – avevamo preso fiducia. A Castellaneta è stata una partita difficile e, comunque, ci rimangono alcune cose su cui lavorare in difesa, visto che 97 punti subiti sono troppi. In attacco abbiamo giocato di squadra, ci siamo passati la palla, abbiamo realizzato 100 punti. Nonostante la vittoria, c’è ancora da lavorare, perché squadre più organizzate in attacco possono farci male se in difesa siamo così soft”.

Domenica è il turno del big match con Reggio alle 18 al PalaPadua: “Inutile parlare dell’importanza della partita: abbiamo bisogno di vincere per portarci davanti in classifica. Loro sono una squadra forte, costruita bene, con giocatori di ruolo forti e individualmente importanti, quindi va preparata bene, riducendo al minimo gli errori”.

