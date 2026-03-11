Al via i cantieri in via Monelli: una nuova “arteria vitale” tra i due centri storici di Ragusa

RAGUSA, 11 marzo 2026 – Il progetto di ricucitura tra Ragusa Superiore e Ragusa Ibla segna un altro passo decisivo. Con la consegna ufficiale dei lavori, entra nel vivo il cantiere di via Monelli, un’opera attesa da anni che punta a rivoluzionare la mobilità e la sicurezza di uno degli scorci più suggestivi e funzionali del capoluogo ibleo.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 950.000 euro (finanziati per 500 mila euro tramite i fondi della Legge su Ibla e per 450 mila euro da risorse regionali), non è solo un’operazione di manutenzione stradale, ma si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del patrimonio cittadino.

Il progetto prevede una riqualificazione profonda che interesserà oltre 1.420 metri lineari di percorso. Tra i punti salienti figurano la posa di 6.500 m² di nuovo asfalto, il rifacimento dei caratteristici muri a secco e l’installazione di 50 nuovi corpi illuminanti per garantire la fruibilità notturna. Infine, il consolidamento del costone roccioso e la realizzazione di nuove caditoie per la raccolta delle acque piovane rappresentano interventi fondamentali per la sicurezza idrogeologica.

A seguire da vicino l’iter, su input del sindaco Peppe Cassì, è stato l’assessore comunale ai Centri Storici, Giovanni Gurrieri, che ha sottolineato come via Monelli sia una priorità assoluta del nuovo Masterplan: “Abbiamo finalmente avviato i lavori di riqualificazione di via Monelli, un’opera attesa che si è concretizzata grazie alla sinergia tra la Commissione centri storici e i finanziamenti regionali. L’obiettivo è creare una via di fuga fondamentale per Ibla, ma anche un collegamento tra i nostri quartieri storici che devono integrarsi in un’unica strategia”.

Gurrieri ha poi ribadito il valore dell’arteria: “Avremo una strada sicura, illuminata e vivibile, che ci permetterà di collegare zone oggi poco vissute. Di fatto, via Monelli diventa la terza via di collegamento tra Ragusa Superiore e Ibla, affiancandosi a Corso Mazzini e via Risorgimento”.

La viabilità durante il cantiere Per ridurre al minimo i disagi, l’Amministrazione ha predisposto un piano di circolazione che manterrà la strada fruibile: sarà garantito il senso unico di marcia, permettendo il transito quasi costante. La chiusura totale avverrà solo in momenti determinati, in particolare durante le delicate operazioni di consolidamento del costone.

Ragusa si prepara così a riappropriarsi di uno snodo che promette di migliorare il traffico e la percezione di una città sempre più unita e accessibile.

