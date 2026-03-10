Vita difficile per gli sporcaccioni a Modica. Denunciata penalmente una persona

Modica, 10 marzo 2026 – Negli ultimi giorni, un’operazione congiunta tra l’Assessorato all’Ambiente e la Polizia Locale ha portato alla luce numerose violazioni in aree sensibili del territorio, alcune delle quali erano state appena bonificate.

I controlli si sono concentrati in particolare in Contrada Ciarciolo (Marina di Modica) e nell’area ASI, zone dove l’Ufficio Ecologia era recentemente intervenuto per ripristinare il decoro.

La sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale ha effettuato appostamenti mirati in diverse fasce orarie, comprese quelle notturne.

Tra i soggetti sorpresi ad abbandonare rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non) figurano anche residenti nei comuni limitrofi.

Per diversi trasgressori è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

Il Sindaco Maria Monisteri ha espresso gratitudine verso le forze dell’ordine impegnate sul campo: “La difesa del territorio richiede un’azione costante contro chi deturpa l’ambiente. Continueremo a investire in controlli per garantire il decoro di Modica”.

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro, che ha coordinato i servizi: “Il nostro obiettivo è debellare definitivamente questo fenomeno. A chi continua a sporcare diciamo chiaramente che i controlli saranno sempre più serrati e applicheremo ogni sanzione prevista dalla legge”.

Le attività di bonifica procederanno di pari passo con una nuova ondata di controlli nelle aree più esposte. L’amministrazione punta a un doppio binario: da un lato la repressione degli illeciti, dall’altro la sensibilizzazione della cittadinanza per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

