Nasce “Futuro Nazionale”: la delegazione di Ragusa a rapporto da Rossano Sasso

Catania, 10 Marzo 2026 – Il movimento politico del Generale Roberto Vannacci muove i primi passi ufficiali in Sicilia. Ieri, presso l’International Airport Hotel di Catania, si è tenuto l’incontro tra i comitati dell’isola e l’On. Rossano Sasso, responsabile per il Sud Italia di Futuro Nazionale, il partito fondato lo scorso mese dal generale ed europarlamentare.

All’appuntamento non è mancata la rappresentanza della provincia di Ragusa, guidata dall’Avv. Michele Savarese, responsabile del comitato costituente ibleo.

Durante l’incontro, l’On. Sasso ha tracciato la linea politica del neonato partito, sottolineando che Futuro Nazionale non sarà un movimento “moderato” nel perseguire i propri pilastri programmatici. Tra i punti cardine enunciati figurano: remigrazione e controllo dei flussi migratori; sicurezza urbana e difesa della sovranità nazionale; tutela della famiglia tradizionale; sostegno al Sì per il referendum sulla riforma della giustizia.

Sasso ha, inoltre, evidenziato il successo del tesseramento, partito lo scorso primo marzo, che ha fatto registrare un boom di adesioni in tutta la Sicilia.

L’Avv. Michele Savarese, intervenuto a nome della provincia di Ragusa, era accompagnato da una delegazione di venti iscritti, un gruppo eterogeneo composto da diversi professionisti e numerosi ex appartenenti alle forze dell’ordine.

“Siamo presenti nel nostro territorio e abbiamo già ricevuto numerose manifestazioni di interesse da chi vuole una vera destra al governo”, ha dichiarato Savarese, sottolineando come nel ragusano ci sia un forte entusiasmo per la figura di Vannacci. Il legale ha poi colto l’occasione per invitare ufficialmente l’On. Sasso a visitare la provincia iblea per toccarne con mano eccellenze e criticità.

Il radicamento di Futuro Nazionale prosegue a ritmo serrato in vista del primo grande appuntamento nazionale. Il percorso costituente dei comitati territoriali culminerà infatti a giugno, mese in cui è previsto a Roma il primo congresso nazionale del partito, dove verranno definiti gli assetti definitivi della forza politica guidata dal Generale Vannacci.

