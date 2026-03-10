  • 10 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Marzo 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Tentato femminicidio a Ispica: chiama il 112 e confessa l’omicidio, ma la convivente è ancora viva

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 10 marzo 2026 – Ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la convivente, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto la donna era ancora viva, seppur in gravissime condizioni. Per questo un tunisino di 45 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. L’episodio si è verificato  oggi ad Ispica. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe contattato il Numero Unico di Emergenza 112 dichiarando di aver appena ucciso la propria convivente, una donna di 46 anni. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica. Una volta giunti nell’abitazione indicata dall’uomo, i poliziotti hanno trovato la donna priva di sensi e in condizioni gravissime. Sono stati subito allertati i soccorsi sanitari: la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Modica, dove i medici le hanno riscontrato diverse lesioni e hanno emesso una prognosi di 45 giorni. L’uomo è stato, quindi, accompagnato negli uffici del Commissariato di Modica per gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio e trasferito nel carcere di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’accaduto sono in corso ulteriori indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione e il contesto in cui è maturato il grave episodio di violenza.

© Riproduzione riservata
593784

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube