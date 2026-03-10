Diesel oltre i 2 euro, scatta l’operazione “Cacciatori di Aumenti” del Codacons

Nascono in Sicilia i “Cacciatori di Aumenti”, la mobilitazione promossa dal Codacons per monitorare e contrastare i rincari dei carburanti registrati negli ultimi giorni.
A lanciare l’iniziativa è Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, che invita i cittadini a partecipare attivamente a una grande operazione di controllo civico dei prezzi praticati nei distributori di carburante.
La mobilitazione, denominata “Operazione Pompa Trasparente”, punta a coinvolgere direttamente i consumatori nella segnalazione di eventuali rincari anomali o improvvisi nei prezzi di benzina e gasolio.
Nell’Isola la quasi totalità dei trasporti di merci e persone avviene su gomma, e qualsiasi aumento dei carburanti produce effetti immediati sull’economia reale, incidendo sui costi della logistica, dei trasporti e della distribuzione delle merci.
I rincari alla pompa colpiscono direttamente famiglie, imprese, agricoltori, autotrasportatori e l’intero sistema produttivo, aggravando una situazione economica già complessa e riducendo ulteriormente il potere d’acquisto dei cittadini.
Secondo le ultime rilevazioni, i prezzi dei carburanti stanno registrando nuovi rialzi in diverse aree del Paese, con il diesel che in numerosi impianti ha ormai superato la soglia dei 2 euro al litro, mentre anche la benzina continua ad avvicinarsi a livelli sempre più elevati.
I cittadini che aderiranno alla mobilitazione saranno simbolicamente denominati “Cacciatori di Aumenti”, vere e proprie sentinelle dei prezzi che contribuiranno a monitorare il territorio e a segnalare eventuali rincari sospetti presso i distributori.
Partecipare è semplice: basterà fotografare il cartello dei prezzi del distributore, indicando indirizzo, città e data della rilevazione, e inviare la segnalazione al Codacons.
Le segnalazioni possono essere inviate attraverso WhatsApp al numero 3715201706 oppure tramite email all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com.
Le informazioni raccolte saranno analizzate dal Codacons per costruire una mappa aggiornata dei prezzi dei carburanti e verificare eventuali anomalie nella formazione dei prezzi lungo la filiera della distribuzione.
“Abbiamo deciso di partire dalla Sicilia – spiega Tanasi – perché qui il costo dei carburanti incide in modo particolarmente pesante sull’economia e sulla vita quotidiana dei cittadini. In un territorio dove i trasporti avvengono quasi esclusivamente su gomma, ogni aumento alla pompa si traduce immediatamente in un incremento dei costi per famiglie, imprese, agricoltori e lavoratori. Con questa mobilitazione vogliamo creare una grande rete civica di monitoraggio dei prezzi: i “Cacciatori di Aumenti” saranno gli occhi dei consumatori sul territorio e contribuiranno a difendere il diritto dei cittadini a prezzi equi e trasparenti”. – conclude Tanasi.
2 commenti su “Diesel oltre i 2 euro, scatta l’operazione “Cacciatori di Aumenti” del Codacons”
Stamattina a Malta il gasolio alla pompa era 1,21€ al litro.
La benzina 1,34 al litro.
Ed è così dal 2020.
Quindi evitate queste buffonate.
Già il giorno dopo l’aggressione all’ Iran i prezzi sono schizzati.
E voi dove eravate?
L’italia è una nazione governata da (……..)!!!!!
Queste buffonate raccontatele agli (……) del villaggio Vincenzo, Ciccio, Concetto, Piero, Pietro, Saru, anonimo Macco ,Pippi, pupetta, ecc.
Loro si bevono tutto da perfetti ammuccalapuna.
Ammuccalapuna, Ve lo dicevo che sapevo aspettare.
Solo degli imb……..li dementi possono comprare energia dove costa cinque volte di più.
I sudditi la prendono sempre in quel posto.
E comprano armi in america per consegnarli ai nazisti ucraini. 😂😂
Adesso pagare ammuccalapuna.🙋🙋
Invitate la gente a fare le spie con fotografie varie, poi il Codacons li analizza e li mette nel cassetto in quanto con il tempo trascorso nel frattempo sono finite tutte le guerre e le crisi.
Ma ammesso che avete tutte le prove in mano oltre i servizi di stampa e i talk show televisivi in tempo utile, cosa e come pensate di agire poi contro gli speculatori quando questi vi tengono per le palle compresi i vostri ibridi politici?
Tutto questo la chiamate “Operazione Cacciatori di Aumenti”, ma dico, ci siete o ci fate?
E non parlo della magistratura che latita sennò poi il nostro caro Presidente della Repubblica di Cassibile si affligge.