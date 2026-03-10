Modica Calcio, il sogno è a un passo: domenica a Lentini può scattare la festa per la Serie D

Modica, 10 marzo 2026 – Quindici anni di attesa, cadute dolorose e rinascite faticose stanno per confluire in un unico, imminente boato di gioia. Domenica 15 marzo, sul campo della Leonzio, il Modica Calcio di Filippo Raciti avrà il primo “match point” per conquistare l’aritmetica promozione in Serie D.

Un traguardo che coronerebbe una stagione dominata dall’inizio alla fine nel Girone B di Eccellenza siciliana, cancellando definitivamente i fantasmi del passato.

I numeri dei rossoblù in questo campionato sono impressionanti e testimoniano un dominio assoluto:

• Punti conquistati: 64 in 25 giornate.

• Rullino di marcia: 20 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta.

• L’invincibilità: Dopo lo scivolone di Avola dello scorso 28 settembre (quarta giornata), la squadra non ha più perso, inanellando una serie mostruosa di 22 risultati utili consecutivi.

Solo un anno fa, l’ambiente modicano viveva il dramma sportivo del sorpasso subìto dal Milazzo e la successiva sconfitta nella finale play-off contro la Real Normanna. Una doppia beffa che avrebbe steso chiunque, ma non questa società. Con volti nuovi e una programmazione ferrea, il Modica ha saputo trasformare quella sofferenza in fame di vittoria, costruendo un vantaggio siderale di +13 sul Vittoria.

Domenica prossima i tifosi modicani guarderanno a due campi, ma con il destino saldamente nelle proprie mani. Ecco come può arrivare la promozione:

• se il Modica batte la Leonzio, è matematicamente in Serie D, indipendentemente dal risultato del Vittoria a Palazzolo.

• la promozione scatterebbe comunque se il Vittoria dovesse ottenere lo stesso risultato (o peggiore) dei rossoblù.

Per la città della Contea si tratterebbe del ritorno nel massimo campionato dilettantistico dopo ben 15 anni. Un periodo buio segnato da mancate iscrizioni, ripartenze dalla Prima Categoria e anni polverosi in Promozione. Quei momenti di sconforto sembrano ora lontanissimi, pronti a essere spazzati via da una domenica che potrebbe riscrivere la storia del club.

