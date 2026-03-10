Manutenzione stradale: sopralluoghi e programmazione degli interventi dell’Assessore Armenia

Modica, 10 marzo 2026 – Prosegue l’attività di verifica e programmazione degli interventi di manutenzione della rete viaria cittadina. Nella mattinata di ieri sono stati fatti alcuni sopralluoghi dall’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, finalizzati a costatare lo stato di diversi tratti stradali e a definire gli interventi che saranno avviati nei prossimi mesi. In particolare, l’attenzione si è concentrata su via Nazionale e sulla rotatoria della Caitina, fino all’intersezione con via Sacro Cuore, dove – ha dichiarato l’assessore Armenia – dalla prossima primavera sono previsti lavori di sistemazione e riqualificazione della pavimentazione stradale. Gli interventi rientrano in un più ampio programma di manutenzione della viabilità urbana predisposto dall’assessorato competente, volto ad affrontare le criticità presenti in diversi tratti della rete stradale cittadina che da qualche tempo richiedono interventi. L’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, ha già pianificato l’agenda dei lavori, elaborata sulla base delle verifiche tecniche e del monitoraggio delle condizioni della pavimentazione stradale urbana. Una volta concluse le attività di controllo e definizione degli interventi, i lavori saranno avviati in tempi celeri. L’Amministrazione comunale prosegue così nell’attività di programmazione e manutenzione della viabilità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità delle strade cittadine.

