Modica, 10 marzo 2026 – Prosegue l’attività di verifica e programmazione degli interventi di manutenzione della rete viaria cittadina. Nella mattinata di ieri sono stati fatti alcuni sopralluoghi dall’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, finalizzati a costatare lo stato di diversi tratti stradali e a definire gli interventi che saranno avviati nei prossimi mesi. In particolare, l’attenzione si è concentrata su via Nazionale e sulla rotatoria della Caitina, fino all’intersezione con via Sacro Cuore, dove – ha dichiarato l’assessore Armenia – dalla prossima primavera sono previsti lavori di sistemazione e riqualificazione della pavimentazione stradale. Gli interventi rientrano in un più ampio programma di manutenzione della viabilità urbana predisposto dall’assessorato competente, volto ad affrontare le criticità presenti in diversi tratti della rete stradale cittadina che da qualche tempo richiedono interventi. L’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, ha già pianificato l’agenda dei lavori, elaborata sulla base delle verifiche tecniche e del monitoraggio delle condizioni della pavimentazione stradale urbana. Una volta concluse le attività di controllo e definizione degli interventi, i lavori saranno avviati in tempi celeri. L’Amministrazione comunale prosegue così nell’attività di programmazione e manutenzione della viabilità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità delle strade cittadine.
- 10 Marzo 2026 -
3 commenti su “Manutenzione stradale: sopralluoghi e programmazione degli interventi dell’Assessore Armenia”
@Piero Armenia.
Caro assessore si faccia un giro in zona Franzy’s fino alla intersezione con la via Fosso Tantillo.
Manto stradale colabrodo a rischio incidenti. Non vi lamentate quando vi arrivano le richieste di risarcimento . Cordialmente
Ma chi e’ quello nella foto in alto…..grazie se mi aggiornate
Servono multe, molte multe! Dato che il comando della polizia municipale è a corto di personale attivate una volta per tutte le telecamere e fate rispettare le regole stradali ed i parcheggi riservati ai disabili ed alle auto elettrice, sanzionate chi parcheggia sui marciapiedi o sulle strisce pedonali e chi “taglia” la doppia striscia continua. Al nord le cose vanno bene proprio per questo motivo perché si usa il pugno di ferro e le città diventano virtuose. Il benessere di una città parte da queste cose. Via Sacro Cuore, Via risorgimento, viale alcide de gasperi, sono impercorribili, auto parcheggiate ovunque, che schifo! Segnaletica orizzontale assente, ma rifatela!!!