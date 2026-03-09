Modica. La Fondazione Ciurciù torna al Nino Baglieri e compie un’importante donazione

Modica, 09 Marzo 2026 – Un 2026 ricco di soddisfazioni per il presidente della Fondazione “Iolanda e Francesco Ciurciù”, Giovanni Ciurciù. Dopo l’inaugurazione del Salone Ciurciù all’interno della canonica della Chiesa Madre di Pozzallo, otto giorni fa, nella mattinata di lunedì 9 marzo, Giovanni Ciurciù si è reso protagonista di un nuovo atto che gli fa sicuramente onore: la donazione di alcuni “attrezzi del mestiere” che sono stati accolti benevolmente dall’intero staff di Geriatria dell’ospedale “Nino Baglieri” di Modica. Alla presenza del capo reparto, il dottore Salvatore Abbate, e dell’intera equipe medica, Ciurciù ha voluto donare i seguenti attrezzi: due carrelli per la distribuzione dei farmaci in ospedale, un elettrocardiografo completo di tavolo/carrello e degli accessori occorrenti, un monitor multiparametrico, importantissimo per visualizzare in simultanea tutti i parametri vitali del paziente in osservazione, una bilancia digitale completa di altimetro. Il tutto per un valore commerciale che si avvicina ai 6 mila euro.

“È dire che, tanti a Pozzallo, hanno deliberatamente ostacolato la Fondazione – dichiara Giovanni Ciurciù – tanti addirittura hanno affermato la inconsistenza della Fondazione “…ricordo i tanti che volevano vedere i soldi della Fondazione”. Per farvi ulteriormente felici, vi chiediamo anche scusa per avere fatto perdere a Pozzallo e ai pozzallesi una meravigliosa e solida opportunità. Dal 2014 ad oggi l’elenco degli interventi della Fondazione, è molto lungo e consistente, non vogliamo tediarvi, sappiamo che mai ammettereste di avere sbagliato. Per parlare dei nostri giorni, non possiamo non ricordarvi che, appena la settimana scorsa, abbiamo assistito all’inaugurazione del salone parrocchiale della Chiesa Madre Madonna del Rosario, denominato “Salone Ciurciù”, restaurato tutto grazie alla importante donazione della Fondazione. Oggi è toccato all’Ospedale Nino Baglieri di Modica ricevere un’altra consistente donazione dalla Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù, ente filantropico. Appare chiaro che non ci fermeremo qui e avremo modo di lavorare sempre per il bene della collettività, come da tantissimi anni facciamo”.

Immensa soddisfazione è stata espressa dall’equipe del dott. Abbate. “Il personale di Geriatria dell’Ospedale ha espresso il loro apprezzamento per la donazione – fanno sapere dall’ospedale modicano, “Nino Baglieri” – sottolineando l’importanza di strumenti adeguati al fine di garantire la migliore assistenza possibile. Questo nobile gesto commovente è di grande aiuto per migliorare le cure dei nostri pazienti. Un sentito grazie a Giovanni che è sempre nei nostri cuori. Le donazioni sono sempre ben accette. Sono un segno di gratitudine verso il lavoro di quanti, infermieri e medici, ogni giorno si adoperano per garantire le migliori prestazioni sanitarie per i nostri utenti.”.

Non è stato il primo dono quello del presidente Ciurciù all’ospedale di Modica. Nel 2023, la Fondazione ha donato otto televisori, sei frigoriferi, un videoproiettore e un kit per impianto di filodiffusione. Nell’ambito della stessa donazione, tre sedie reclinabili sono state destinate al Pronto Soccorso.

