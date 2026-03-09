Scuderi: “A Vittoria si realizzano le opere senza alcuna visione urbanistica”

Vittoria, 09 marzo 2026 – Il consigliere comunale Giuseppe Scuderi interviene con decisione sulle recenti opere avviate dall’amministrazione comunale di Vittoria nell’area della Fiera Emaia e nella zona del Mercato dei Fiori, definendole «scelte urbanistiche prive di logica e di visione».

Scuderi punta l’attenzione sulla struttura realizzata nel pieno del parcheggio della Fiera Emaia, un’opera che, secondo quanto comunicato, dovrebbe essere destinata a palestra. «È legittimo chiedersi quale idea di futuro abbia questa amministrazione. Costruire una struttura in mezzo al parcheggio della Fiera significa compromettere uno spazio strategico, senza alcuna valutazione dell’impatto sulla funzionalità dell’area. Il Piano regolatore è stato bocciato, e nel frattempo si procede con interventi isolati, senza un disegno complessivo. È un modo di operare che non risponde ai bisogni della città.»

Il consigliere richiama anche il caso del Mercato dei fiori, dove è stato realizzato un asilo nido a ridosso di un’area produttiva. «È un’altra scelta incomprensibile. Collocare una scuola accanto a un mercato all’ingrosso significa ignorare criteri di sicurezza, di vivibilità e di buon senso. Sono decisioni che sembrano prese senza alcuna analisi preventiva, senza ascolto del territorio e senza una strategia di sviluppo». Scuderi evidenzia inoltre che i lavori della struttura all’Emaia risultano attualmente fermi. «Se l’opera è pronta, perché non viene aperta? E se non è pronta, perché i lavori sono bloccati? I cittadini hanno diritto a risposte chiare. Non possiamo continuare a vedere cantieri sospesi, strutture inutilizzate e spazi pubblici compromessi».

Il consigliere amplia la riflessione, sottolineando la mancanza di una visione urbanistica coerente: «La Fiera Emaia e il Mercato dei fiori sono due poli fondamentali per l’economia locale. Andrebbero valorizzati con interventi mirati, con una programmazione seria, con un piano di sviluppo che guardi ai prossimi vent’anni, non ai prossimi due mesi. Invece assistiamo a opere scollegate, prive di lungimiranza, realizzate “tanto per fare”». Scuderi conclude con un appello alla trasparenza e alla responsabilità amministrativa: «Chiedo all’amministrazione di spiegare ai cittadini quale sia la destinazione reale di queste opere, quali siano i tempi di completamento e quale visione guida queste scelte. Vittoria merita chiarezza, merita programmazione, merita un’amministrazione capace di guardare lontano».

