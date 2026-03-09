  • 9 Marzo 2026 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo: “Emergenza è territorio” il tema del convegno organizzato dalla Misericordia di Modica

Pozzallo, 09 marzo 2026 – Si terrà sabato 14 marzo alle ore 9:30 presso lo Spazio Culturale Meno Assenza a Pozzallo l’evento “Emergenza è territorio” organizzato dalla Misericordia di Modica con il patrocinio del Comune di Pozzallo.

Un momento di confronto necessario per migliorare la comunicazione tra Pronto Soccorso e Medicina Generale al fine di rafforzare la credibilità e la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema sanitario, garantendo coerenza, continuità e trasparenza nei percorsi di cura.

Ad introdurre l’evento il Governatore della Misericordia Dott. Angelo Gugliotta. A seguire gli interventi del Dott. Rosario Gugliotta, Presidente Comitato Civico Articolo 32, Dott. Giovanni Noto Direttore Pronto Soccorso – Ospedale “Giovanni Paolo II” di RAGUSA, Dott. Romualdo Polara Direttore Pronto Soccorso – Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, Dott. Giuseppe Molino Direttore Pronto Soccorso – Ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria, Dott. Rosario Trombadore Direttore Dipartimento Emergenza-Urgenza ASP RAGUSA, Dott. Ignazio Allibrio Medico di Medicina Generale e Consigliere Provinciale FIMMG, Dott. Luca Gregni Coordinatore infermieristico Pronto Soccorso Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, Dott. Nino Calvo Referente infermieristico postazione 118 e PTE POZZALLO. A moderare il convegno il Dott. Giuseppe Ammatuna Medico Specializzando in Medicina di Emergenza-Urgenza.

La Misericordia vuole essere attrice principale nella tutela della persona e della sua salute e mettere la propria professionalità a servizio dei malati.
Già in passato, soprattutto durante il periodo del Covid, ha sperimentato con ottimi risultati il servizio di accoglienza agli utenti del Pronto Soccorso di Modica, fungendo da tramite tra sanitari e i cittadini che avevano bisogno di cure e assistenza ma sopratutto di essere accolti con serenità ed empatia.

