S.P. 67 “Pozzallo – Marza”: al via i lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità

Pozzallo/Ispica, 09 marzo 2026 – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa avvierà i lavori di somma urgenza per il ripristino parziale della transitabilità della strada provinciale S.P. 67 “Pozzallo – Marza”, nel tratto compreso tra il km 7+430 e il km 7+830.

“Si tratta di un intervento necessario e urgente per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare un collegamento viario importante per la fascia costiera del nostro territorio. Le mareggiate degli ultimi mesi hanno provocato danni molto seri alla provinciale e per questo abbiamo attivato immediatamente le procedure di somma urgenza per intervenire nel più breve tempo possibile”, dichiara la Presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari che assieme al consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Angelo Galifi, sta seguendo da vicino la vicenda. “L’obiettivo è riaprire la strada in sicurezza e allo stesso tempo contenere i fenomeni erosivi che stanno interessando questo tratto di costa”.

Come detto, i lavori si rendono necessari a seguito dei gravi danni provocati dalle eccezionali mareggiate associate al ciclone “Harry”, che nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il litorale della Sicilia orientale. Le forti mareggiate hanno determinato un intenso fenomeno erosivo lungo la provinciale costiera, con danni alla mantellata di protezione del solido stradale, alla sovrastruttura della carreggiata e alle opere accessorie, tra cui cordoli, cunette e banchine. La situazione è ulteriormente peggiorata a seguito delle nuove mareggiate registrate nei giorni 1 e 13 febbraio 2026, che hanno provocato ulteriori cedimenti, in particolare nel tratto tra il km 7+430 e il km 7+830, dove il sistema dunale di protezione della strada è stato completamente eroso dal mare.

In una prima fase l’Amministrazione è intervenuta con operazioni urgenti di sgombero dei detriti e messa in sicurezza provvisoria della sede stradale. I successivi sopralluoghi tecnici hanno confermato cedimenti della mantellata di protezione, del sottofondo stradale e di alcune opere di drenaggio, oltre a fenomeni di erosione diffusa in diversi punti della provinciale. Nei tratti interessati sono inoltre presenti linee di fibra ottica e reti elettriche, che richiedono particolari cautele durante le operazioni di ripristino.

Gli interventi riguarderanno il tratto dal km 7+430 al km 7+830 e prevedono:

la ricostruzione della scarpata erosa;

la realizzazione di una nuova mantellata di protezione del solido stradale;

il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

il rifacimento delle cunette;

il ripristino della segnaletica orizzontale;

l’installazione delle barriere di sicurezza stradale.

L’importo complessivo stimato per l’intervento è pari a 600.000 euro, di cui 500.000 euro per i lavori e 100.000 euro per somme a disposizione dell’amministrazione (IVA, spese tecniche, conferimento in discarica e imprevisti). L’obiettivo è ripristinare il solido stradale compromesso dalle mareggiate e consentire la riapertura al traffico in condizioni di sicurezza, prevenendo ulteriori fenomeni erosivi e possibili estensioni della chiusura della strada. Il Responsabile Unico dei Lavori è il geom. Vincenzo Ottaviano, mentre la direzione dei lavori è affidata al geom. Francesco Occhipinti. Gli interventi saranno eseguiti dall’impresa Amato Mario di Chiaramonte Gulfi

