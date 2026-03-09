Polizia locale a Ragusa, i sindacati di categoria chiedono risposte all’amministrazione comunale

Ragusa, 09 marzo 2026 – Le segreterie territoriali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa, Cse Flpl e Silpol rendono noto l’esito dell’assemblea del personale della polizia locale di Ragusa, svoltasi il 6 marzo con un’ampia partecipazione. Il documento è stato indirizzato al sindaco, all’assessore alla Polizia locale, ai capigruppo consiliari, al segretario generale e ai dirigenti competenti, per rappresentare le principali criticità che gli operatori vivono quotidianamente.

Durante l’assemblea è stata evidenziata la necessità di maggiori tutele per il personale più anziano, proponendo l’esenzione volontaria dai servizi esterni al compimento dei 60 anni. È stato inoltre chiesto il ripristino dei fondi previsti dalla L.R. 17/1990 e una comunicazione più chiara sui progetti di miglioramento dei servizi, spesso conosciuti dal personale solo tramite i prospetti paga. Il personale ha segnalato anche ritardi nell’erogazione del salario accessorio, chiedendo maggiore regolarità nella costituzione del Fondo delle risorse decentrate.

Le organizzazioni sindacali hanno richiamato l’attenzione sulla mancata attuazione delle norme relative alla formazione obbligatoria e agli strumenti di autodifesa, ritenendo necessario un piano formativo continuo. Tra le criticità più urgenti figurano lo stato dei veicoli di servizio, molti dei quali in uso da oltre vent’anni, e le condizioni dei locali del comando e dell’autoparco, dove si registrano problemi igienico-sanitari e carenze nei sistemi di sicurezza, aggravate dall’intrusione avvenuta nel dicembre 2023.

Sono state inoltre segnalate carenze nel vestiario di servizio, la necessità di chiarimenti sull’eventuale istituzione di un nuovo distaccamento a Donnafugata e la grave obsolescenza dei sistemi informatici, che rallenta le attività di accertamento e crea disagi all’utenza. Per affrontare queste problematiche, le organizzazioni sindacali chiedono l’istituzione di un tavolo tecnico permanente e la convocazione urgente di un incontro con il dirigente comandante e l’Amministrazione comunale. In assenza di riscontro, il personale si riserva di valutare ulteriori iniziative sindacali previste dalle norme vigenti.

