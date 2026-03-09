Volley. Asd Giarratana batte Giarre e vola nel Campionato di Serie C maschile

Giarratana, 09 marzo 2026 – L’Asd Volley Giarratana firma una prestazione impeccabile e conquista una vittoria pesantissima contro I Siciliani Giarre New Image, superati con un netto 3-0 che vale l’aggancio al secondo posto nel campionato di Serie C Maschile – Girone B. Una serata da ricordare, quella di sabato, costruita con determinazione, concentrazione e una voglia di riscatto che ha fatto la differenza.

I ragazzi guidati da coach Gianluca Giacchi, ancora memori della sconfitta subita all’andata, sono scesi in campo con l’obiettivo di ribaltare quella pagina amara. E lo hanno fatto con autorità, imponendosi 25-20, 25-21, 25-19 in tre set giocati con grande lucidità tattica e una compattezza di squadra che ha entusiasmato il pubblico. «Abbiamo trasformato la delusione dell’andata in energia positiva – ha dichiarato coach Giacchi –. I ragazzi hanno interpretato la gara con maturità, senza mai perdere il filo. È una vittoria che ci dà fiducia e che dedichiamo al nostro pubblico: il loro tifo assordante ci ha spinti oltre ogni limite. Giocare in un palazzetto così caldo è un privilegio».

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Salvatore Pagano, che ha voluto sottolineare il valore del risultato e il momento complessivo del club: «Questa vittoria è il frutto del lavoro quotidiano e della crescita costante del gruppo. Raggiungere il secondo posto battendo una squadra forte come Giarre è un segnale importante. Voglio anche ricordare che la nostra formazione femminile non è scesa in campo questo fine settimana per la pausa legata alla Coppa Italia: un turno di riposo che servirà a ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni. Intanto, il sostegno del nostro pubblico continua a essere determinante: vedere il palazzetto così pieno e rumoroso è motivo di orgoglio per tutta la società». Il pubblico, ancora una volta, ha rappresentato il vero valore aggiunto: cori, applausi e un entusiasmo contagioso hanno accompagnato la squadra dall’inizio alla fine, trasformando ogni punto in un’esplosione di energia. Con questo successo, l’Asd Volley Giarratana consolida le proprie ambizioni e guarda con rinnovata fiducia al prosieguo della stagione, consapevole di poter continuare a essere protagonista.

