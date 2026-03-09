  • 9 Marzo 2026 -
Attualità | Modica

La Giornata della Donna alla “Carlo Papa” di Modica Alta

Modica, 09 Marzo 2026 – Ieri sera, nel salone principale della Società Operaia Carlo Papa di Modica, Gianna Criscione già Ispettrice del Ministero dell’Istruzione, in occasione dell’otto marzo ha relazionato sulla condizione della donna nella società odierna con un excursus storico e sociale notevolmente gradito dai tanti intervenuti.
Altrettanto graditi sono stati gli intermezzi musicali dei Guisar, ovvero Saro Cannizzaro e Guido Cicero, che con voce e chitarra e con brani aventi come tema il “pianeta donna” hanno letteralmente deliziato la platea.
Unanime l’apprezzamento espresso per bocca del Presidente Giorgio Casa alla Sindaca della Città, Maria Monisteri, e alla Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, per aver voluto portare il saluto delle Istituzioni.
Un grande e sentito grazie a tutti i presenti che manifestando il palese gradimento hanno sottolineato i vari interventi con scroscianti applausi; ma “last but not least” un “grazie” a tutto tondo per la loro costante e operosa presenza e anche per il buon gusto nell’allestire la sala giunga al Gruppo Donne del Sodalizio e a Enza Spadaro che ne ha portato il saluto quale rappresentante con un breve ma apprezzato intervento.

