Promozione. Il match Santa Croce – Vigor Gela finisce 4-0 al 28esimo per manifesta inferiorità numerica ospiti

Santa Croce Camerina, 08 marzo 2026 – La gara di campionato fra il Santa Croce Calcio e la Vigor Gela termina al 28′ minuto del primo tempo sul risultato di 4-0 per i locali, per via di alcuni infortuni che hanno ridotto la squadra ospite a non avere più il numero legale di giocatori per continuare la gara.

Ad onor di cronaca c’è da dire che la Vigor Gela si era presentata con soli nove elementi in distinta, per cui era quasi immaginabile che l’epilogo della gara terminasse in questo modo.

Mister Fabio Campanaro aveva comunque preparato la gara come sempre, presentando una formazione inedita con Romano in porta, Rotondo, Iapichino, Spatola e Lauretta sulla linea difensiva. A centrocampo il trio Mititelu, Brullo e Tinnirello, mentre in attacco il tridente era composto da Basile, Occhipinti e Fiorilla.

La cronaca.

Pronti via e al 3′ un lancio di Spatola per Occhipinti, metteva il giovane attaccante nelle condizioni di calciare a rete la palla del 1-0 .

La gara era un monologo biancazzurro e all’ 11′ Spatola insaccava direttamente da calcio d’angolo la palla del 2-0.

Al 21′ era ancora il giovane Occhipinti a marcare il 3-0 e da questo momento alcuni giocatori del Gela iniziavano a uscire per presunti infortuni.

Al 22′ iniziava il n.6 Ferrigno che lasciava il terreno di gioco, poi al 26′ il n. 19 Italiano.

La Vigor ridotta in sette uomini veniva nuovamente trafitta dal Santa Croce al 28′ da Fiorilla che mancava la rete del 4-0 e a seguito di un nuovo infortunio da parte di un giocatore ospite, costringeva il direttore di gara a fischiare la fine della partita perché gli ospiti non avevano più il numero legale di giocatori per poter continuare a giocare.

