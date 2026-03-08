Il Progetto Martina organizzato dal Club Lions Comiso Terra Iblea arriva al Liceo Artistico “Carducci”

Comiso, 08 marzo 2026 – Il Lions Club Comiso Terra Iblea con presidente Rosario Alescio, ha portato sabato scorso , 7 marzo, il Service Progetto Martina al Liceo Artistico “Carducci” di Comiso. Presenti oltre a tanti studenti il presidente dell’8^ Circoscrizione Gigi Bellassai e vari soci del Club Lions di Comiso. L’iniziativa riguarda un progetto nazionale di prevenzione oncologica rivolto agli studenti delle scuole superiori (16-18 anni). L’incontro, coordinato dalla Dott.ssa Concetta Puccia, ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui il Dott. Marco Ambrogio, il Dott. Raffaele Vaccaro, la Dott.ssa Pina Giaccone e la Dott.ssa Sebastiana Ragonese, che hanno parlato ai giovani di prevenzione oncologica e stili di vita sani.

Il Progetto Martina è un’iniziativa gratuita che mira a informare e sensibilizzare i giovani sui tumori e sulla prevenzione, con l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio e promuovere una cultura della salute. Gli incontri sono tenuti da medici, spesso Lions, con linguaggio semplice e uso di slide aggiornate. Il progetto ha già coinvolto oltre un milione di studenti in tutta Italia e ha dimostrato di avere un impatto positivo sugli stili di vita dei giovani, che hanno adottato abitudini più sane dopo aver partecipato agli incontri.

Il Lions Club Comiso Terra Iblea, guidato dal Presidente Rosario Alescio, continua a promuovere iniziative di solidarietà e sensibilizzazione, contribuendo a creare una società più informata e responsabile.

Nelle foto alcuni momenti del service.

