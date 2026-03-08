  • 8 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 8 Marzo 2026 -
Attualità | Comiso

Il Progetto Martina organizzato dal Club Lions Comiso Terra Iblea arriva al Liceo Artistico “Carducci”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 08 marzo 2026 – Il Lions Club Comiso Terra Iblea con presidente Rosario Alescio, ha portato sabato scorso , 7 marzo, il Service Progetto Martina al Liceo Artistico “Carducci” di Comiso. Presenti oltre a tanti studenti il presidente dell’8^ Circoscrizione Gigi Bellassai e vari soci del Club Lions di Comiso. L’iniziativa riguarda un progetto nazionale di prevenzione oncologica rivolto agli studenti delle scuole superiori (16-18 anni). L’incontro, coordinato dalla Dott.ssa Concetta Puccia, ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui il Dott. Marco Ambrogio, il Dott. Raffaele Vaccaro, la Dott.ssa Pina Giaccone e la Dott.ssa Sebastiana Ragonese, che hanno parlato ai giovani di prevenzione oncologica e stili di vita sani.
Il Progetto Martina è un’iniziativa gratuita che mira a informare e sensibilizzare i giovani sui tumori e sulla prevenzione, con l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio e promuovere una cultura della salute. Gli incontri sono tenuti da medici, spesso Lions, con linguaggio semplice e uso di slide aggiornate. Il progetto ha già coinvolto oltre un milione di studenti in tutta Italia e ha dimostrato di avere un impatto positivo sugli stili di vita dei giovani, che hanno adottato abitudini più sane dopo aver partecipato agli incontri.
Il Lions Club Comiso Terra Iblea, guidato dal Presidente Rosario Alescio, continua a promuovere iniziative di solidarietà e sensibilizzazione, contribuendo a creare una società più informata e responsabile.
Nelle foto alcuni momenti del service.

© Riproduzione riservata
593658

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube