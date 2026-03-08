Ginnastica Aerobica: al Campionato FGI, Gold e Silver Eccellenze è un tripudio di podi per la Motyka Modica

Modica, 08 marzo 2026 – Un giornata da incorniciare per le atlete della Motyka Modica, che ieri hanno partecipato al campionato regionale FGI, Gold e Silver Eccellenze di ginnastica aerobica che si è disputato al Palatenda “Nino Roccazzella” di Sciacca.

Gli atleti modicani, guidati con sagacia da Maria Stella Vittorio, infatti, hanno sciorinato delle prestazioni di grande spessore che hanno permesso alla Motyka Modica di conquistare tantissimi podi.

Nel Campionato Silver Aerostep, piazza d’onore per Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone ed Emily Modica.

Ancora meglio hanno fatto nel campionato Silver Eccellenze, Sarah Polino e Karol Pellegrino che hanno messo al collo la medaglia d’oro.

Primo posto nella Categoria individuale Junior A, anche per Emily Modica, mentre Sophie Barone e Asia Frasca hanno completato il podio di categoria classificandosi rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Nella categoria Trio Junior A, gradino più basso del podio per Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica

La Motyka Modica sale sul podio anche nella categoria Gruppo Junior A, conquistando la piazza d’onore con Asia Agosta, Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone e Emily Modica.

Per il team modicano le soddisfazioni arrivano anche nel Campionato Gold, dove, nella categoria Allieve individuale arriva il primo posto di Serena Vicari, imitata nella categoria individuale Junior B da Giulia Cappello e da Samuele Iemmolo che ha vinto la categoria individuale Junior B maschile.

Successo anche nella categoria coppia mista Junior B con il primo posto di Giulia Cappello e Samuele Iemmolo.

“Sono orgogliosa e fiera di tutti i miei ginnasti – dichiara Maria Stella Vittorio – dalla più piccola al più grande. L’emozione da gestire in gara è stata tanta, ma questo s’impara un passo alla volta con l’esperienza. Oggi – conclude l’istruttrice della Motyka Modica – posso dire che tutti hanno lavorato veramente bene , ma come dico sempre loro, oggi più di ieri, ma meno di domani”.

