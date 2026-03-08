Ragusa, giro di vite sullo spaccio nei parchi: arrestato un 30enne

RAGUSA, 08 Marzo 2026 – Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un ragusano di 30 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è il risultato di un’attenta attività di monitoraggio del territorio, coordinata dagli investigatori della Squadra Mobile insieme agli agenti delle Volanti.

L’indagine è scattata a seguito di una serie di appostamenti e pedinamenti mirati. Gli agenti avevano infatti individuato strani movimenti in uno dei parchi cittadini, spesso frequentato da giovani. Proprio durante uno di questi servizi, i poliziotti hanno notato il 30enne in compagnia di un presunto acquirente, decidendo di intervenire tempestivamente.

Al momento del fermo e della successiva perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di

20 dosi di hashish, già confezionate e pronte per essere cedute; 145 euro in contanti, ritenuti l’incasso parziale dell’attività di spaccio giornaliera.

Data la flagranza del reato, i poliziotti hanno esteso i controlli all’abitazione del sospettato. La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli inquirenti, portando al rinvenimento di un ingente quantitativo di droga e denaro 800 grammi complessivi di sostanza stupefacente; 3.100 euro in contanti, nascosti all’interno dell’appartamento e considerati provento dell’attività illecita.

L’intero materiale è stato posto sotto sequestro. Il 30enne, espletate le formalità di rito, è stato tratto in arresto e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

