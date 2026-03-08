Referendum Giustizia: Fratelli d’Italia chiama a raccolta i cittadini a Modica

MODICA, 08 Marzo 2026 – In vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo 2026, Fratelli d’Italia organizza un momento di confronto diretto con la cittadinanza. Lo slogan scelto, “Vota Sì per una giustizia giusta”, lancia un messaggio chiaro sulla linea del partito riguardo ai temi della riforma giudiziaria.

L’incontro si terrà domenica 15 marzo alle 10:30 presso l’Auditorium Floridia, sito in Piazza Matteotti a Modica. Sarà l’occasione per approfondire i quesiti referendari e illustrare le posizioni del movimento guidato da Giorgia Meloni.

Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di figure di rilievo sia a livello territoriale che nazionale:

• Marco Nanì: Coordinatore Cittadino FdI Modica.

• Avv. Giovanni Moscato: Coordinatore Provinciale FdI Ragusa.

• Avv. Andrea Nicosia: Coordinatore Provinciale Ragusa “SI SEPARA”.

• On. Giorgio Assenza: Capo Gruppo ARS FdI.

• On. Luca Sbardella: Commissario FdI SICILIA.

• Sen. Salvo Sallemi: Membro Commissione Giustizia.

• On. Sara Kelany: Membro Commissione Affari Costituzionali.

Salva