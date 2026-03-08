Referendum Giustizia: Fratelli d’Italia chiama a raccolta i cittadini a Modica

MODICA, 08 Marzo 2026 – In vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo 2026, Fratelli d’Italia organizza un momento di confronto diretto con la cittadinanza. Lo slogan scelto, “Vota Sì per una giustizia giusta”, lancia un messaggio chiaro sulla linea del partito riguardo ai temi della riforma giudiziaria.
L’incontro si terrà domenica 15 marzo alle 10:30 presso l’Auditorium Floridia, sito in Piazza Matteotti a Modica. Sarà l’occasione per approfondire i quesiti referendari e illustrare le posizioni del movimento guidato da Giorgia Meloni.
Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di figure di rilievo sia a livello territoriale che nazionale:
• Marco Nanì: Coordinatore Cittadino FdI Modica.
• Avv. Giovanni Moscato: Coordinatore Provinciale FdI Ragusa.
• Avv. Andrea Nicosia: Coordinatore Provinciale Ragusa “SI SEPARA”.
• On. Giorgio Assenza: Capo Gruppo ARS FdI.
• On. Luca Sbardella: Commissario FdI SICILIA.
• Sen. Salvo Sallemi: Membro Commissione Giustizia.
• On. Sara Kelany: Membro Commissione Affari Costituzionali.
- 8 Marzo 2026 -
C’è da serrare i ranghi essere compatti come non mai
I rossi cercano di trasformare il referendum in una sorta di elezioni politiche.
Il referendum invece è la conferma dei cittadini sulla riforma votata dal parlamento.
Una riforma necessaria per strappare la magistratura alle correnti che l’hanno avviluppata e la stanno strancolando.
Le correnti a maggioranza sinistra comandano tutto dentro la magistratura, eleggono i componenti del CSM quindi di sinistra, che ha sua volta designano gli incarichi per i vari magistrati naturalmente di sinistra, i posti migliori ai magistrati di sinistra.
Già la scuola della magistratura è in mano alle correnti , i nuovi magistrati che vanno avanti sono di sinistra in maggior parte .
Infatti nella vita della nazione Italia, i magistrati sono quasi tutti di sinistra, rari casi di magistrati di destra che devono stare muti per non subire indagini , provvedimenti disciplinari, e trasferimenti al polo nord .
Infatti i rossi sono tutti in fermento dal più potente senatore al piu piccolo attivista di città capiscono che se passa la riforma per loro sarà una caporetto,
Finiranno con le indagini e gli avvisi di garanzia ad orologeria,
I magistrati più politicizzati indagano a comando i politici di destra per azzoppargli la carriera ,
Partano le indagini , partano gli avvisi di garanzia, partano le condanne sui giornali fidi guardiani del sistema di sinistra.
Poi si arriva al dibattimento e tutto finisce la , ma la macchia resta ci vorranno anni per sbiadirla,
Ecco come a sinistra usano la magistratura che per ora hanno in mano .
Ma noi italiani veri dobbiamo strappare questa tela che loro hanno tessuto con un bel SI
UN SI ONESTO , DAL CITTADINO ONESTO !!!
Giustizia? Quale? Dopo aver rapito i figli alla famiglia nel bosco ancora parlate di Giustizia?
Iniziate a far riconsegnare quei bambini alla famiglia. In Italia sono stati rapiti dei figli a una famiglia felice. Vergogna.
Non esistono italiani più veri di altri siamo tutti italiani e basta indipendentemente di ciò che si sceglie di votare o meno.