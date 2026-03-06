  • 6 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Marzo 2026 -
Cronaca | Modica

Lutto nel mondo imprenditoriale a Modica: addio a Maria Poidomani

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 Marzo 2026 – La città di Modica si stringe nel dolore per la scomparsa della dottoressa Maria Poidomani, figura di spicco del panorama professionale e produttivo del territorio. Stimata commercialista e Presidente di Avimecc Spa, la sua dipartita lascia un vuoto profondo in tutta la comunità.

Maria Poidomani non è stata solo una professionista esemplare nel campo della consulenza societaria, ma ha rappresentato un pilastro fondamentale per una delle realtà industriali più importanti della Sicilia. Alla guida di Avimecc, ha saputo coniugare con estrema competenza la visione strategica aziendale con i valori del lavoro e dell’appartenenza al territorio.

La notizia della sua scomparsa ha generato un’immediata ondata di commozione tra colleghi, dipendenti dell’azienda e semplici cittadini, che ne ricordano il garbo, la preparazione e la dedizione assoluta ai propri impegni.

L’intera comunità si unisce al cordoglio della famiglia e dei collaboratori della Avimecc Spa, rendendo omaggio a una donna che ha dato lustro all’imprenditoria modicana.

© Riproduzione riservata
593535

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Lutto nel mondo imprenditoriale a Modica: addio a Maria Poidomani”

  1. Mustafà

    Ragioniera…non dottoressa! In italia quando si ha una posizione di riguardo tutti diventano dottori e chi ha studiato e si è laureato veramente la prende in quel posto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube