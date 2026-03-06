Lutto nel mondo imprenditoriale a Modica: addio a Maria Poidomani

Modica, 06 Marzo 2026 – La città di Modica si stringe nel dolore per la scomparsa della dottoressa Maria Poidomani, figura di spicco del panorama professionale e produttivo del territorio. Stimata commercialista e Presidente di Avimecc Spa, la sua dipartita lascia un vuoto profondo in tutta la comunità.

Maria Poidomani non è stata solo una professionista esemplare nel campo della consulenza societaria, ma ha rappresentato un pilastro fondamentale per una delle realtà industriali più importanti della Sicilia. Alla guida di Avimecc, ha saputo coniugare con estrema competenza la visione strategica aziendale con i valori del lavoro e dell’appartenenza al territorio.

La notizia della sua scomparsa ha generato un’immediata ondata di commozione tra colleghi, dipendenti dell’azienda e semplici cittadini, che ne ricordano il garbo, la preparazione e la dedizione assoluta ai propri impegni.

L’intera comunità si unisce al cordoglio della famiglia e dei collaboratori della Avimecc Spa, rendendo omaggio a una donna che ha dato lustro all’imprenditoria modicana.

