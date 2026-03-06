Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara la gara interna contro il Vigor Gela

Santa Croce Camerina, 06 marzo 2026 – La ventunesima giornata del campionato di Promozione, vedrà il Santa Croce Calcio ritornare a giocare fra le mura amiche contro il fanalino di coda Vigor Gela.

Quella passata è stata una settimana sfortunata per i colori del Cigno che ha rimediato due sconfitte, contro la Sommatinese in campionato e contro il Santa Venerina in Coppa Italia che hanno scalfito il morale della squadra.

La gara contro la Vigor Gela arriva, quindi, al momento giusto e potrebbe essere l’occasione per ritornare nuovamente alla vittoria che manca da due giornate.

Naturalmente la gara contro i nisseni dovrà essere affrontata con la giusta concentrazione, evitando cali di tensione e, soprattutto, la sottovalutazione dell’avversario.

I biancazzurri gelesi, infatti, nonostante la posizione in classifica hanno messo in difficoltà parecchie squadre, quindi è d’uopo entrare in campo con il piglio giusto e con la solita fame di vittoria.

Mister Fabio Campanaro nell’allenamento di rifinitura ha parlato parecchio con i suoi uomini e li ha inviati a non sottovalutare nulla e ad essere concreti.

In occasione della gara di domenica, l’allenatore biancazzurro non avrà a disposizione capitan Mangione e Yahya Dramé che dovranno scontare una giornata di squalifica, così come mancheranno Garufi e Javadov alle prese con degli infortuni di lunga durata

La gara si giocherà allo stadio Kennedy alle ore 15.00 e l’ingresso sarà libero per i tifosi locali.

A dirigere l’incontro sarà il signor Gabriele Gazzo della sezione arbitrale di Catania che sarà collaborato dai signori Artellini e Di Blasi della sezione di Ragusa.

