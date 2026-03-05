Uici Ragusa. Settimana mondiale glaucoma, lunedì la campagna informativa

Ragusa, 05 marzo 2026 – In occasione della Settimana mondiale del Glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo 2026, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa organizza per lunedì 9 marzo, nella sede dell’ambulatorio Uici di via Giorgio Perlasca, una mattinata dedicata alla prevenzione e all’informazione su una patologia che rappresenta una delle principali cause di cecità irreversibile. L’iniziativa si inserisce nel quadro della campagna nazionale promossa da Iapb Italia Ets, che richiama l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici.

Il glaucoma è una malattia degenerativa del nervo ottico che, come ricordano i materiali ufficiali della campagna, non dà sintomi nelle fasi iniziali e può essere fermato solo con la prevenzione. “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma” è il messaggio che accompagna la Settimana mondiale, sottolineando la necessità di non sottovalutare i segnali e di sottoporsi a visite regolari.

Salvatore Albani, presidente dell’Uici Ragusa, evidenzia il valore dell’appuntamento: “La prevenzione è l’unico vero strumento che abbiamo per contrastare una malattia silenziosa come il glaucoma. Troppo spesso ci si accorge del problema quando il danno è già avanzato. Per questo abbiamo scelto di aprire le porte del nostro ambulatorio e di promuovere un momento di sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza. Sarà l’occasione per ricordare che un semplice controllo può salvare la vista”.

Albani annuncia inoltre nuove iniziative di sensibilizzazione che l’Uici Ragusa metterà in campo nei prossimi mesi, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione visiva e di raggiungere un numero sempre maggiore di persone, soprattutto quelle più esposte ai fattori di rischio. La Settimana mondiale del Glaucoma rappresenta un appuntamento fondamentale per ribadire che la vista è un bene prezioso e che tutelarla significa agire per tempo. Per ulteriori informazioni sulle attività nazionali è possibile consultare il sito ufficiale della campagna: settimanaglaucoma.it.

