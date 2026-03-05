Vittoria, il gruppo consiliare di FDI incontra i vertici IACP sulla situazione di contrada Fanello

Vittoria, 05 marzo 2026 – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria ha incontrato il commissario dello IACP di Ragusa, Paolo Santoro, per fare chiarezza sulla situazione degli immobili di contrada Fanello. Un vertice al quale hanno preso parte i consiglieri comunali Valeria Zorzi, Monia Cannata, Marilena Pugliarello e Nello Dieli.

“Dopo gli attacchi scomposti dei giorni scorsi da parte di un Assessore del Comune di Vittoria e dopo aver visto le criticità strutturali abbiamo chiesto un incontro con il commissario dello IACP per comprendere lo stato dell’arte. Ringraziamo il Commissario Paolo Santoro per la disponibilità unitamente al dirigente, il dottor Di Paola”, dicono gli esponenti di FdI.

“Sgombriamo subito il campo dagli attacchi demagogici del Sindaco Aiello e dei suoi accoliti. Al momento lo IACP vede ancora alla guida il Commissario Santoro, poiché l’avvocato Giovanni Moscato, nominato lo scorso settembre, non si è ancora insediato in quanto si attende la nomina dei componenti del CDA. Stupisce non poco la mancata conoscenza dei passaggi formali da parte del Sindaco, che deve interrogare l’intelligenza artificiale per cercare di avere delle risposte. E il tutto è ancora più surreale se si pensa che le nomine degli altri componenti sono sottoposti al vaglio della prima commissione all’Ars, presieduta dall’on. Abbate della DC, suo punto di riferimento a Palermo, insieme all’on. Dipasquale. Sarebbe bastato chiedere ai suoi referenti ma era più facile insinuare in maniera strumentale, mancando per l’ennesima volta di qualsiasi senso delle istituzioni.”

“Per quanto riguarda il merito della vicenda: a Vittoria esiste un problema da affrontare: la situazione dei pagamenti degli assegnatari degli immobili di Fanello. Comprendiamo le difficoltà degli assegnatari e occorre che il Comune si faccia parte attiva con lo IACP per concordare dei piani di rientro e di pagamento in grado di non gravare sulle famiglie. L’entità del debito è cospicua: oltre 800mila euro e ciò impedisce allo IACP, visto il grave ammanco, di programmare interventi adeguati. Nonostante ciò a fronte di situazioni di urgenza lo IACP si è sempre attivato tempestivamente, come avvenuto qualche giorno fa con la messa in sicurezza degli immobili a seguito della caduta di alcuni calcinacci. Su Vittoria ci sono interventi già finanziati per 190.000,00 eurpo per Fanello, e di 66.000,00 euro per le palazzine di via Amalfi a Scoglitti e 40.000,00 euro per le palazzine davanti alla scuola Pappalardo”.

“Abbiamo anche appreso – aggiungono i consiglieri Zorzi, Cannata, Pugliarello e Dieli – che il Comune ha un debito di €65.000 con lo IACP per gli immobili siti in via Bufalino che “occupa” perché non si è mai provveduto alla sottoscrizione dei contratti di locazione, nonostante i ripetuti solleciti e diffide”.

“Un sindaco che vuole amministrare seriamente, intanto si mette in regola per essere credibile, poi per risolvere i problemi concretamente dovrebbe convocare un incontro con lo IACP, organo istituzionale, e con i cittadini per avviare un piano di interventi concertati. Meno chiacchiere e meno post sui social e più azioni a tutela degli inquilini e della città”.

Salva