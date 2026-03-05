  • 5 Marzo 2026 -
Simona Celi nuovo direttore artistico del Festival Internazionale Taormina Arte

Taormina/Modica, 05 marzo 2026 – Sarà Simona Celi a guidare per i prossimi quattro anni il Festival Internazionale Taormina Arte, uno dei festival più longevi e prestigiosi d’Europa. A lei è stata affidata la direzione artistica dei tre settori che ne costituiscono l’anima: teatro, musica e danza. Modicana di adozione, Celi ama definirsi “modicana nel cuore e nella vita”, a sottolineare un legame profondo con il territorio che accompagna da sempre il suo percorso professionale. Per lei si tratta di un ritorno: aveva già ricoperto questo incarico circa dieci anni fa, dirigendo il festival per sei edizioni consecutive, segnate da grandi numeri di pubblico e dalla presenza di artisti italiani e internazionali di primo piano. Il nuovo mandato si inserisce in una carriera di alto profilo nel panorama culturale nazionale. Simona Celi ha diretto per sei anni il Teatro Vittorio Emanuele, contribuendo al rilancio e al consolidamento dell’offerta artistica dell’ente messinese. È stata inoltre tra i dodici esperti italiani nominati consiglieri del Ministero del Turismo per la progettazione europea, mettendo la propria competenza al servizio delle strategie di sviluppo culturale e territoriale. Tra gli incarichi, anche la direzione della Fondazione Garibaldi, guidata per due anni “con amore”, come lei stessa ama ricordare, in un’esperienza che ha coniugato valorizzazione della memoria storica e progettualità contemporanea. La nomina alla guida del Taormina Arte rappresenta dunque non solo un riconoscimento del lavoro svolto negli anni, ma anche una nuova sfida: rafforzare l’identità internazionale del festival, consolidarne il prestigio e proiettarlo verso nuove prospettive di crescita culturale e turistica. Con l’esperienza maturata e una visione che intreccia tradizione e innovazione, Simona Celi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storia del festival, nel segno della qualità e dell’apertura al mondo.

