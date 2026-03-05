  • 5 Marzo 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, scacco allo spaccio: il “lancio della borsa” non salva un 24enne. Sequestrati 2,5 kg di droga

RAGUSA, 05 Marzo 2026 – Non si ferma l’offensiva dei Carabinieri del Comando Provinciale contro il mercato della droga nel capoluogo ibleo. Un nuovo, importante colpo è stato messo a segno dai militari della Stazione di Ragusa Ibla, che hanno tratto in arresto un giovane ragusano di 24 anni, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata in via Ettore Majorana, a seguito di diverse segnalazioni riguardanti un sospetto e continuo viavai di persone nei pressi di un’abitazione. I carabinieri hanno dato il via a un servizio di osservazione discreta per monitorare i movimenti del giovane, decidendo di intervenire alle prime luci dell’alba.

Dopo aver letteralmente “cinturato” l’edificio per impedire ogni via di fuga, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento.

Vistosi braccato, il 24enne ha tentato un ultimo, disperato gesto: ha scagliato una borsa fuori dalla finestra, sperando di disfarsi del carico compromettente. Un tentativo vano, poiché il personale dell’Arma posizionato strategicamente intorno al condominio ha prontamente recuperato l’involucro. All’interno erano custoditi circa 2 kg di hashish.

Ma la sorpresa non è finita qui. Grazie al supporto fondamentale delle unità cinofile di Nicolosi, i cani Hams e Asap hanno setacciato ogni angolo della casa, permettendo di rinvenire altre 6 buste di marijuana confezionata sottovuoto (100 grammi ciascuna), abilmente occultate.

Il totale dello stupefacente sequestrato ammonta a 2,5 kg. Un quantitativo che, una volta immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato circa 20.000 euro. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 7.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Per il giovane sono scattate immediatamente le manette in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, il 24enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Contrada Pendente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

