Ragusa. In corso i lavori di pulizia dell’alveo del torrente Mistretta a Punta Braccetto

“Dopo aver chiesto all’Autorità di bacino, che ne ha la competenza, di poter intervenire per la pulizia dell’alveo del torrente Mistretta a Punta Braccetto, aver ricevuto alla fine del 2025 il relativo finanziamento e svolto l’iter per l’affidamento dei lavori, l’intervento è finalmente in corso.

Un’azione non isolata, afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida, visto che nell’attesa di poter espletare le procedure di legge abbiamo costantemente monitorato la situazione, tanto per ciò che riguarda il ponte soprastante quanto per il deflusso delle acque.”

