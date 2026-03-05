Ragusa. Il Sud America arriva in Piazza Libertà: al via “Sabor Latino 2026”

Ragusa, 05 marzo 2026 – I profumi, i sapori e l’energia travolgente dell’America Latina si preparano a conquistare il cuore della città. L’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) presenta “Sabor Latino”, un festival esperienziale che trasformerà Piazza Libertà in un vivace villaggio sudamericano dal 9 al 12 marzo 2026.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni gastronomiche latine e promuovere lo scambio culturale, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di aggregazione e festa per famiglie, giovani e turisti.

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato da operatori selezionati che prepareranno piatti espressi seguendo ricette tradizionali e tecniche artigianali:

– Area Argentina: Protagonista la cultura dell’Asado e della Parrilla, con carni selezionate cotte lentamente alla brace, accompagnate da empanadas artigianali e vini tipici.

– Area Venezuela: Un omaggio all’Arepa, la celebre focaccia di mais farcita al momento con ingredienti freschi.

– Area Messico: I sapori decisi di tacos, burritos e quesadillas, arricchiti da salse artigianali e bevande caratteristiche.

Sabor Latino non è solo street food di alta qualità, ma un’esperienza sensoriale completa. Le giornate saranno animate da musica dal vivo e DJ set a tema latino e di spettacoli di danza che coinvolgeranno il pubblico in un clima di allegria e condivisione.

Sabor Latino è un evento che porta nelle piazze italiane l’identità dell’America Latina reinterpretata in chiave moderna. Tutti gli operatori sono stati selezionati per la loro esperienza documentata e il rigoroso rispetto delle normative igienico-sanitarie.

