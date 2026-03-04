Chiavola(PD Ragusa): “Mancata convocazione conferenza dei capigruppo, non va”

Ragusa, 04 marzo 2026 – Il consigliere comunale del Partito Democratico di Ragusa, Mario Chiavola, ha richiamato l’attenzione sulla mancata convocazione della conferenza dei capigruppo, evidenziando che l’organismo non viene riunito da circa due mesi. Secondo Chiavola, a cui hanno fornito supporto anche il capogruppo Giuseppe Calabrese e l’altro consigliere del Pd Giuseppe Podimani, la convocazione rappresenta un atto dovuto nell’ambito del corretto funzionamento del Consiglio comunale, indipendentemente dalla successiva presenza o assenza dei capigruppo. Il consigliere ha sottolineato che, anche qualora la conferenza dovesse andare deserta, risulterebbe comunque regolarmente convocata, adempiendo così alle prerogative istituzionali previste. Per questo motivo, non si comprende — osserva — perché la richiesta di evitare la giornata di lunedì per la riunione non sia stata presa in considerazione, nonostante fosse stata avanzata con largo anticipo. Chiavola, Calabrese e Podimani ricordano inoltre che, in passato, per una consuetudine condivisa, si era sempre cercato di agevolare la presenza dei rappresentanti della maggioranza, in particolare un rappresentante di spicco del gruppo che per motivi professionali e istituzionali poteva essere presente solo il lunedì, evitando date che potessero creare difficoltà organizzative. Alla luce di ciò, viene chiesto che la conferenza dei capigruppo sia nuovamente convocata, nel rispetto delle procedure e della continuità istituzionale.

Salva