Ragusa, eseguita misura cautelare in carcere per un cittadino tunisino

Ragusa, 03 Marzo 2026 – La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari, nei confronti di un cittadino tunisino di 32 anni, Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti dell’uomo che, già sottoposto agli arresti domiciliari, non ha mai rispettato le prescrizioni imposte.

Alla luce delle reiterate violazioni, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario aggravare la misura cautelare, disponendo la traduzione dell’indagato presso la Casa Circondariale di Ragusa.

