500.000 € per il primo intervento di messa in sicurezza della strada litorale ispicese

Ispica, 03 marzo 2026 – Come preannunciato, l’attenzione dell’Amministrazione Leontini e degli enti competenti non è mai venuta meno nell’affrontare con tempestività i gravi danni provocati dal Ciclone Kerry lungo il nostro litorale.

Grazie all’intervento del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico in Sicilia, Sergio Tuminello, e l’input del Governatore Renato Schifani, è stato possibile riavviare l’iter per il completamento del progetto di ripascimento morbido a Santa Maria del Focallo, intervento strategico per la tutela e la salvaguardia della fascia costiera.

A seguito del tempestivo incontro dell’Assessore alla Protezione Civile, Massimo Dibenedetto, con la Presidente del Libero Consorzio Comunale, Mariarita Schembari, e l’Ing. Carlo Sinatra, e dei solleciti del Consigliere Provinciale Angelo Galifi, nonché dei successivi sopralluoghi effettuati con i tecnici dello stesso LCC di Ragusa, come il Geom. Vincenzo Ottaviano, sempre presente durante e post emergenza, coordinati magistralmente dall’Ing. Carlo Sinatra, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e del Genio Civile, prende il via oggi un primo intervento di somma urgenza dell’importo di 500.000 euro che sarà curato dal LCC di Ragusa, proprietario della SP 67 (litorale ispicese).

L’intervento riguarda la messa in sicurezza del tratto di litorale compreso tra la Casa Rosa e Viale Kennedy, duramente colpito dalla mareggiata e la cui criticità aveva reso necessaria la chiusura al traffico.

L’Amministrazione Leontini continuerà a mantenere alta l’attenzione sul territorio, sollecitando gli enti competenti affinché si intervenga anche sugli altri tratti della SP 67 interessati dai danni, con l’obiettivo di garantire sicurezza, viabilità e tutela ambientale.

