  • 3 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Marzo 2026 -
Politica | Scicli

Scicli. Proseguono i lavori di rigenerazione urbana della bambinopoli di Largo Gramsci

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 03 marzo 2026 – Proseguono i lavori per la realizzazione e riqualificazione della bambinopoli di Largo Gramsci, un intervento atteso che punta non solo a restituire uno spazio sicuro e moderno ai bambini e alle famiglie, ma anche a rigenerare un’area della città che negli ultimi anni è stata deturpata.
L’intervento rientra nel più ampio “Progetto per la rigenerazione urbana area bambinopoli sita presso Largo Gramsci”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1373 del 16/09/2025, e prevede la sistemazione della pavimentazione antitrauma, la fornitura di nuove attrezzature ludiche anche inclusive e la manutenzione delle strutture esistenti, con un investimento complessivo di circa 25 mila euro.
L’obiettivo dell’Amministrazione Marino è chiaro: riqualificare e valorizzare un’area strategica che parte da Piazza Italia e si estende lungo un asse urbano destinato a cambiare volto nei prossimi mesi.
A breve, infatti, prenderanno il via i lavori della scuola Lipparini e gli interventi di riqualificazione urbana legati al progetto di housing sociale di San Giuseppe e San Bartolomeo. Senza dimenticare la realizzazione del Parco di Chiafura e San Matteo, per il quale l’Ente Regionale Parco Camarina Cava Ispica ha già avviato le procedure di gara.
Un disegno organico di rigenerazione che guarda al futuro della città e alla qualità della vita dei cittadini.
Una anteprima. Grazie all’impegno e al sostegno del Maestro Emilio Isgrò, è in fase di elaborazione un nuovo progetto per la realizzazione di una grande piazza urbana, destinata a diventare un punto di riferimento culturale e sociale per l’intera comunità. L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di investire in spazi pubblici più vivibili, inclusivi e sicuri, restituendo dignità e bellezza a un’area centrale della città.

© Riproduzione riservata
593143

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube