Scicli. Proseguono i lavori di rigenerazione urbana della bambinopoli di Largo Gramsci

Scicli, 03 marzo 2026 – Proseguono i lavori per la realizzazione e riqualificazione della bambinopoli di Largo Gramsci, un intervento atteso che punta non solo a restituire uno spazio sicuro e moderno ai bambini e alle famiglie, ma anche a rigenerare un’area della città che negli ultimi anni è stata deturpata.

L’intervento rientra nel più ampio “Progetto per la rigenerazione urbana area bambinopoli sita presso Largo Gramsci”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1373 del 16/09/2025, e prevede la sistemazione della pavimentazione antitrauma, la fornitura di nuove attrezzature ludiche anche inclusive e la manutenzione delle strutture esistenti, con un investimento complessivo di circa 25 mila euro.

L’obiettivo dell’Amministrazione Marino è chiaro: riqualificare e valorizzare un’area strategica che parte da Piazza Italia e si estende lungo un asse urbano destinato a cambiare volto nei prossimi mesi.

A breve, infatti, prenderanno il via i lavori della scuola Lipparini e gli interventi di riqualificazione urbana legati al progetto di housing sociale di San Giuseppe e San Bartolomeo. Senza dimenticare la realizzazione del Parco di Chiafura e San Matteo, per il quale l’Ente Regionale Parco Camarina Cava Ispica ha già avviato le procedure di gara.

Un disegno organico di rigenerazione che guarda al futuro della città e alla qualità della vita dei cittadini.

Una anteprima. Grazie all’impegno e al sostegno del Maestro Emilio Isgrò, è in fase di elaborazione un nuovo progetto per la realizzazione di una grande piazza urbana, destinata a diventare un punto di riferimento culturale e sociale per l’intera comunità. L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di investire in spazi pubblici più vivibili, inclusivi e sicuri, restituendo dignità e bellezza a un’area centrale della città.

