Violenza tra le mura domestiche, il SIM Carabinieri Ragusa: “Scongiurato l’ennesimo femminicidio”

Ragusa, 03 marzo 2026 – Profondo apprezzamento viene espresso dal SIM Carabinieri Ragusa in merito all’arresto di un quarantasettenne in flagranza di reato per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

L’operazione, condotta dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, è scaturita da una disperata richiesta di aiuto al 112 da parte della vittima.

L’intervento dei militari ha permesso di interrompere una brutale aggressione: al loro arrivo, infatti, i carabinieri si sono trovati di fronte a una scena di inaudita violenza, in cui un uomo stava colpendo ripetutamente la convivente sbattendole la testa contro il pavimento.

È stato grazie alla prontezza e al sangue freddo dei militari che l’aggressore è stato bloccato prima che la situazione evolvesse in tragedia.

“Siamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza di genere – dichiara la Segreteria Provinciale del SIM Ragusa – che, solo grazie alla professionalità e alla tempestività dei nostri colleghi, non si è trasformato in un bollettino di morte”.

“L’immediato intervento – aggiunge la sigla – ha evitato quello che, con ogni probabilità, sarebbe stato l’ennesimo femminicidio della cronaca nera”.

Soccorsa dal personale del 118, la vittima è stata trasportata in ospedale e ha riportato ferite giudicate guaribili in venticinque giorni.

“In qualità di segretario generale provinciale del SIM di Ragusa – afferma Nicola Giso – ritengo doveroso porre l’accento sull’eccezionale valore dimostrato dai nostri colleghi: il loro intervento, conclusosi con il salvataggio di una vita umana, non è stato solo un atto di servizio, ma una manifestazione di altissimo eroismo e rara lucidità operativa”.

“Salvare una vita – prosegue – richiede, oltre al semplice dovere, qualità come l’ eroismo, la freddezza e un senso del servizio fuori dal comune: il SIM Ragusa si schiera al fianco dei militari protagonisti dello straordinario intervento, e chiede che il loro operato venga valorizzato con la massima solennità”.

“Una testimonianza di altissimo valore civile – osserva – che merita di essere additata come esempio per l’intera Istituzione”.

Il SIM Carabinieri Ragusa sottolinea come il controllo del territorio e la capacità di reazione immediata dell’Arma siano il baluardo fondamentale per la sicurezza dei cittadini, specialmente delle fasce più vulnerabili e manifesta la volontà di continuare a sostenere e valorizzare l’operato dei colleghi che, ogni giorno, mettono a rischio la propria incolumità per salvare vite umane.

“Rivolgiamo un ringraziamento sentito e profondo a tutto il personale della Centrale Operativa e della Sezione Radiomobile di Ragusa – evidenzia la sigla – perni dell’intera manovra di soccorso: è grazie al loro costante pattugliamento e a uno spirito di sacrificio non comune che la sicurezza dei cittadini trova una garanzia quotidiana”.

“La capacità di coordinamento della Centrale – conclude il SIM Carabinieri Ragusa – unita alla decisione operativa dei militari su strada nelle situazioni più critiche, si conferma, ancora una volta, un presidio di legalità e umanità insostituibile per l’intera comunità ragusana”.

Salva