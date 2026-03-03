Paura in Via Colajanni a Ragusa: armato di coltello tra i passanti, fermato con il taser

Ragusa, 03 Marzo 2026 – Poteva essere una tragedia, si è conclusa con un sospiro di sollievo. Il cuore commerciale di Via Colajanni è stato teatro, per alcuni infiniti minuti, di una scena di puro smarrimento: un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha attraversato la strada brandendo un grosso coltello da cucina.

L’ordine quotidiano è andato in frantumi quando i passanti si sono trovati di fronte l’uomo che barcollava, visibilmente confuso ma armato. Le segnalazioni al 112 sono scattate quasi all’unisono, riflettendo il brivido di paura che ha percorso i presenti davanti all’ufficio postale.

La risposta delle forze dell’ordine è stata immediata e massiccia: Carabinieri e Polizia sono giunti sul posto in pochi istanti.

Il soggetto: Un cittadino straniero in stato di shock, imprevedibile e incapace di valutare il pericolo per sé e per gli altri.

Per gestire un soggetto in tale stato di alterazione senza causare lesioni permanenti o mettere a rischio l’incolumità degli agenti e dei cittadini, è stato necessario utilizzare il taser. La scarica elettrica, calibrata e rapida, ha permesso di immobilizzare l’uomo in sicurezza.

L’individuo è stato poi accompagnato in questura per i successivi accertamenti e le cure del caso.

“È rimasta solo la scia emotiva di un episodio che ricorda quanto sia preziosa la prontezza di chi interviene per proteggere la città.”

Salva