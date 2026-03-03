  • 3 Marzo 2026 -
  -
Acate | Cronaca | News in primo piano

Fiamme nella notte ad Acate: auto distrutta in Contrada Baucina

ACATE, 03 Marzo 2026 – Un bagliore improvviso ha squarciato il buio di contrada Baucina, ad Acate, trasformando una notte tranquilla in un risveglio fatto di cenere e interrogativi. Una Renault Scenic, di proprietà di un anziano residente della zona, è stata completamente avvolta dal fuoco.

L’allarme è scattato quando i residenti, svegliati dal crepitio metallico delle fiamme e dall’odore acre del fumo, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

Giunti tempestivamente sul posto, hanno lavorato per domare l’incendio, ma la velocità del rogo aveva già ridotto il veicolo a una sagoma annerita.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato i rilievi per mettere in sicurezza l’area e raccogliere i primi elementi utili.

Al momento, il relitto fumante della Scenic non ha ancora restituito certezze. Le autorità mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista.

 

fotoarchivio

