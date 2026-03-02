  • 2 Marzo 2026 -
  • 2 Marzo 2026 -
Attualità | Modica

Servizio Civile all’Anffas di Modica: cercasi giovani (anche con disabilità) per un anno di solidarietà

Modica, 02 Marzo 2026 –

Modica, 02 Marzo 2026 – MODICA – Un’occasione per crescere, aiutare il prossimo e formarsi professionalmente: l’Anffas di Modica apre le porte ai giovani del territorio per il nuovo bando di Servizio Civile Universale. Un’opportunità dedicata a chi ha voglia di mettersi in gioco nel mondo del sociale, supportando le attività quotidiane a favore delle persone con disabilità.
I Requisiti: Chi può partecipare?
L’appello è rivolto a ragazzi e ragazze che possiedono i seguenti requisiti:
• Età: compresa tra i 18 e i 28 anni (compiuti).
• Attitudine: tanta buona volontà e spirito di collaborazione.
• Patente di guida: preferibile (ma non obbligatoria) per agevolare gli spostamenti e le attività esterne.
Un bando inclusivo: Il Servizio Civile è aperto anche a giovani con disabilità, che possono presentare la propria richiesta e vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e inclusione lavorativa.
Dettagli del Progetto
Il percorso ha l’obiettivo di integrare i volontari nella vita associativa dell’Anffas, garantendo un supporto concreto alle famiglie e agli utenti del centro.
• Durata: 12 mesi.
• Impegno orario: 25 ore settimanali.
• Rimborso mensile: È previsto un assegno di 507,30 € al mese (cifra arrotondata per eccesso nel testo standard).
Come presentare la domanda
Per partecipare è indispensabile essere in possesso di strumenti di identità digitale. La domanda va presentata esclusivamente online tramite:
1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
2. Oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Contatti e Informazioni
Per chi volesse maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione, sui progetti specifici o assistenza per la procedura online, è possibile contattare direttamente la sede dell’Anffas Modica: 0932 762877
📍 Sede: Modica Circonvallazione Ortisiana

