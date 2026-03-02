Servizio Civile all’Anffas di Modica: cercasi giovani (anche con disabilità) per un anno di solidarietà

Modica, 02 Marzo 2026 – MODICA – Un’occasione per crescere, aiutare il prossimo e formarsi professionalmente: l’Anffas di Modica apre le porte ai giovani del territorio per il nuovo bando di Servizio Civile Universale. Un’opportunità dedicata a chi ha voglia di mettersi in gioco nel mondo del sociale, supportando le attività quotidiane a favore delle persone con disabilità.

I Requisiti: Chi può partecipare?

L’appello è rivolto a ragazzi e ragazze che possiedono i seguenti requisiti:

• Età: compresa tra i 18 e i 28 anni (compiuti).

• Attitudine: tanta buona volontà e spirito di collaborazione.

• Patente di guida: preferibile (ma non obbligatoria) per agevolare gli spostamenti e le attività esterne.

Un bando inclusivo: Il Servizio Civile è aperto anche a giovani con disabilità, che possono presentare la propria richiesta e vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e inclusione lavorativa.

Dettagli del Progetto

Il percorso ha l’obiettivo di integrare i volontari nella vita associativa dell’Anffas, garantendo un supporto concreto alle famiglie e agli utenti del centro.

• Durata: 12 mesi.

• Impegno orario: 25 ore settimanali.

• Rimborso mensile: È previsto un assegno di 507,30 € al mese (cifra arrotondata per eccesso nel testo standard).

Come presentare la domanda

Per partecipare è indispensabile essere in possesso di strumenti di identità digitale. La domanda va presentata esclusivamente online tramite:

1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

2. Oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Contatti e Informazioni

Per chi volesse maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione, sui progetti specifici o assistenza per la procedura online, è possibile contattare direttamente la sede dell’Anffas Modica: 0932 762877

📍 Sede: Modica Circonvallazione Ortisiana

