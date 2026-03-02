Conclusi i lavori di messa in sicurezza del torrente Modica-Scicli a fianco del centro abitato

Scicli, 02 marzo 2026 – Si sono conclusi i lavori di sgombero dei detriti e di ripristino delle opere di sostegno lungo il torrente Modica-Scicli, con interventi a fianco del centro abitato, in via Cristoforo Colombo, nella stradella del cimitero e in contrada Fiumara.

Un’opera strategica per la sicurezza del territorio sul piano del potenziale dissesto idrogeologico legato alle piene del torrente Modica-Scicli, opera che si inserisce in una programmazione più ampia e strutturata.

«Non si tratta di interventi isolati – dichiara il sindaco Mario Marino – ma di un percorso chiaro e coerente che abbiamo avviato sin dal nostro insediamento. La messa in sicurezza della città e delle sue aree più fragili è al centro della nostra agenda amministrativa. Stiamo lavorando con una visione complessiva, programmando e intercettando risorse per intervenire in modo organico e definitivo».

L’Amministrazione comunale esprime un sentito plauso alle maestranze dell’impresa appaltatrice per la professionalità e l’impegno dimostrati, nonché ai tecnici e ai funzionari degli uffici comunali che hanno seguito con competenza tutte le fasi dell’iter, dalla progettazione alla realizzazione.

«Ogni cantiere concluso – prosegue il sindaco – rappresenta un risultato concreto di una strategia che guarda al futuro. La prevenzione non fa rumore come l’emergenza, ma è l’unica strada per tutelare davvero la nostra comunità. Continueremo con determinazione su questa linea, consapevoli che la sicurezza del territorio non è uno slogan ma una responsabilità». La conclusione di questi lavori segna dunque un ulteriore passo avanti in un piano organico di interventi che punta a rendere la città sempre più resiliente e sicura.

