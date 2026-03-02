  • 2 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Marzo 2026 -
Attualità | Ragusa

Lo IACP di Ragusa assume due unità lavorative

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 02 marzo 2026 – Oggi hanno preso servizio presso l’ Istituto autonomo Case Popolari di Ragusa due nuove unita’ lavorative, uno per il Settore Tecnico e l’ altro per il Settore Amministrativo in sostituzione dei dipendenti andati via nell’anno 2025. Ad accoglierli il Commissario Straordinario in carica dott. Paolo Santoro, il Direttore ed il Dirigente dell’Iacp di Ragusa.
Il Commissario ha dichiarato che grazie a queste due nuove unita’ è stato ripristinato il contingente delle risorse umane consentito dalle disposizioni di legge e grazie a loro si potranno potenziare alcuni servizi per dare maggiore risposte alle esigenze dell’utenza sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, rendendo i servizi erogati più celeri ed efficaci.

© Riproduzione riservata
593069

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube