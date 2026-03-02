Lo IACP di Ragusa assume due unità lavorative

Ragusa, 02 marzo 2026 – Oggi hanno preso servizio presso l’ Istituto autonomo Case Popolari di Ragusa due nuove unita’ lavorative, uno per il Settore Tecnico e l’ altro per il Settore Amministrativo in sostituzione dei dipendenti andati via nell’anno 2025. Ad accoglierli il Commissario Straordinario in carica dott. Paolo Santoro, il Direttore ed il Dirigente dell’Iacp di Ragusa.

Il Commissario ha dichiarato che grazie a queste due nuove unita’ è stato ripristinato il contingente delle risorse umane consentito dalle disposizioni di legge e grazie a loro si potranno potenziare alcuni servizi per dare maggiore risposte alle esigenze dell’utenza sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, rendendo i servizi erogati più celeri ed efficaci.

