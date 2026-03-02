  • 2 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Marzo 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo, FdI attacca sui nuovi cantieri: “Prima si chiuda il buco di Raganzino, poi le nuove vasche”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 02 Marzo 2026 – L’avvio del nuovo cantiere per la realizzazione di una vasca di laminazione tra viale Papa Giovanni e via dell’Arno ha acceso il dibattito politico a Pozzallo. Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha espresso forti perplessità, chiedendo un’analisi rigorosa prima di procedere con ulteriori scavi.

Secondo il partito, non è possibile pianificare il futuro infrastrutturale della città ignorando i nodi irrisolti del passato recente. Il riferimento corre immediatamente al precedente intervento in zona Raganzino, un’opera rimasta incompiuta a causa di criticità geologiche e complessi contenziosi legali.

“Quello che doveva essere un intervento strategico è oggi un fossato di circa 1.000 metri cubi,” osserva il coordinamento. “Un ricettacolo di acque stagnanti e miasmi che rappresenta un monumento all’inefficienza amministrativa, gravando sulla salute e sulla qualità della vita dei residenti.”

Per Fratelli d’Italia, aprire un nuovo fronte di lavori senza aver prima risolto il problema esistente è una mossa azzardata. Il timore principale è che il nuovo cantiere tra viale Papa Giovanni e via dell’Arno possa seguire lo stesso destino, trasformandosi nell’ennesimo spreco di denaro pubblico.

La richiesta al Sindaco è perentoria: assunzione di responsabilità. La priorità assoluta deve essere la bonifica e la messa in sicurezza del “buco” di Raganzino prima di discutere di qualsiasi nuovo progetto.

Sul tema è intervenuto anche Giovanni Luca Susino, coordinatore cittadino del circolo FdI Pozzallo, che ha chiesto maggiore trasparenza all’amministrazione: Quali sono le garanzie tecniche per il nuovo intervento? Sono state trovate soluzioni concrete per chiudere il cantiere infinito?

La città necessita di una visione che sani le “ferite” aperte del territorio invece di aprirne di nuove.

“I cittadini meritano di sapere se e come l’amministrazione intenda chiudere le partite rimaste in sospeso,” conclude Susino. “Pozzallo non può permettersi altri errori o semplici annunci: servono risultati.”

© Riproduzione riservata
593063

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube