Pozzallo, FdI attacca sui nuovi cantieri: “Prima si chiuda il buco di Raganzino, poi le nuove vasche”

Pozzallo, 02 Marzo 2026 – L’avvio del nuovo cantiere per la realizzazione di una vasca di laminazione tra viale Papa Giovanni e via dell’Arno ha acceso il dibattito politico a Pozzallo. Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha espresso forti perplessità, chiedendo un’analisi rigorosa prima di procedere con ulteriori scavi.

Secondo il partito, non è possibile pianificare il futuro infrastrutturale della città ignorando i nodi irrisolti del passato recente. Il riferimento corre immediatamente al precedente intervento in zona Raganzino, un’opera rimasta incompiuta a causa di criticità geologiche e complessi contenziosi legali.

“Quello che doveva essere un intervento strategico è oggi un fossato di circa 1.000 metri cubi,” osserva il coordinamento. “Un ricettacolo di acque stagnanti e miasmi che rappresenta un monumento all’inefficienza amministrativa, gravando sulla salute e sulla qualità della vita dei residenti.”

Per Fratelli d’Italia, aprire un nuovo fronte di lavori senza aver prima risolto il problema esistente è una mossa azzardata. Il timore principale è che il nuovo cantiere tra viale Papa Giovanni e via dell’Arno possa seguire lo stesso destino, trasformandosi nell’ennesimo spreco di denaro pubblico.

La richiesta al Sindaco è perentoria: assunzione di responsabilità. La priorità assoluta deve essere la bonifica e la messa in sicurezza del “buco” di Raganzino prima di discutere di qualsiasi nuovo progetto.

Sul tema è intervenuto anche Giovanni Luca Susino, coordinatore cittadino del circolo FdI Pozzallo, che ha chiesto maggiore trasparenza all’amministrazione: Quali sono le garanzie tecniche per il nuovo intervento? Sono state trovate soluzioni concrete per chiudere il cantiere infinito?

La città necessita di una visione che sani le “ferite” aperte del territorio invece di aprirne di nuove.

“I cittadini meritano di sapere se e come l’amministrazione intenda chiudere le partite rimaste in sospeso,” conclude Susino. “Pozzallo non può permettersi altri errori o semplici annunci: servono risultati.”

