Vittoria, follia in centro: lite tra ex coniugi finisce nel sangue

Vittoria, 01 Marzo 2026 –Momenti di puro terrore questa sera, intorno alle 20, nel cuore di Vittoria. Quella che doveva essere una serata tranquilla si è trasformata in un teatro di violenza urbana a causa dell’ennesimo scontro tra una coppia di ex coniugi, culminato in una maxi rissa che ha coinvolto diversi familiari.

Il diverbio, scaturito per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti (ma presumibilmente legate a vecchi rancori mai sopiti), è esploso all’incrocio tra via Cacciatori delle Alpi e via Caporale degli Zuavi. Dalle parole pesanti si è passati rapidamente ai fatti: la situazione è degenerata quando nel conflitto sono intervenuti alcuni parenti di entrambe le parti, trasformando la lite in una vera e propria aggressione di gruppo.

La gravità della situazione ha richiesto un dispiegamento di forze massiccio per evitare il peggio. Sul posto sono confluite d’urgenza polizia e carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno faticato non poco a riportare la calma tra i contendenti e a separare gli aggressori, in un clima di estrema tensione.

Il bilancio finale parla di due persone ferite. Sul luogo sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasportarli d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione, ma non sembrerebbero in pericolo di vita.

Al momento, le Forze dell’Ordine stanno identificando tutti i partecipanti alla rissa. Non si escludono denunce o provvedimenti restrittivi nelle prossime ore per lesioni e rissa aggravata.

