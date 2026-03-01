  • 1 Marzo 2026 -

Cinema | Scicli

Si gira anche a Scicli il film di Marco Amenta “Il registro”

Riprese a Donnalucata e Sampieri per il lungometraggio del regista palermitano
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 01 marzo 2026 – Sono iniziate anche a Scicli, dopo Pozzallo, le riprese del film “Il registro”, per la regia di Marco Amenta, palermitano con formazione professionale a Parigi. Il lungometraggio racconta una storia di emigrazione fra Italia e Francia ed è patrocinato dalla Regione Siciliana, da Rai Cinema e dal Ministero della Cultura.
È la storia dell’incontro tra Claudia, una poliziotta che aiuta i migranti nella ricerca dei propri familiari, e Rachid, un padre sulle tracce del figlio; tra i due si sviluppa un legame profondo, capace di mettere alla prova le fragilità di entrambi.
A Scicli, grazie alla collaborazione della Scicli Film Commission, sono state scelte sinora diverse location tra Donnalucata e Sampieri.
Nei giorni scorsi il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone hanno fatto visita al set accolti dal regista.
Nel cast, fra gli altri, l’attore francese Reda Kateb, la parigina Galatéa Bellugi e il siciliano Fabrizio Ferracane.

