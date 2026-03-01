Basket. Virtus Ragusa torna alla vittoria, Mola si arrende in una ripresa a senso unico

SuperConveniente Virtus Ragusa-Mola New Basket 101-78

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone 3, Brown 20, Cardinali 4, Piscetta 14, Tumino C. 3, Fabi 12, Tumino G. 1, Peterson 13, Lanzi 19, Barracca, Ianelli 12. All.: Di Gregorio

Mola New Basket: Giovinazzo 2, Ramponi 18, Freimayer ne, Pautasso, Beltramino 16, D’Agnano 17, Samardzic 2, Jovanovic 7, Kebe 12, Barnaba 4. All.: Demonte

Arbitri: Filesi di Chiaramonte e D’Amore di Messina

Parziali: 28-13; 45-37; 77-57.

Note. Usciti per cinque falli: Peterson (R)

Ragusa, 01 Marzo 2026 – Attenzione difensiva, ottima distribuzione dei tiri (e delle responsabilità), sei uomini in doppia cifra: nel match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, la SuperConveniente Ragusa riprende il proprio cammino, infilando la quarta vittoria del girone di ritorno, la quindicesima in stagione. E agganciando in testa la Viola assieme a Matera. Dopo una buona resistenza nel primo tempo, la Mola New Basket si arrende per 101-78.

La SuperConveniente, priva dello squalificato Adeola, parte con quattro punti di Brown e due triple di Lanzi, che le permettono di guadagnarsi il primo allungo (15-9 al 5’). Mola dimostra sin da subito di non voler fare la vittima sacrificale, e trova ottimi spunti offensivi dall’argentino Beltramino e da Ramponi. Il ritmo è meno spumeggiante rispetto alle abitudini, almeno nelle gare interne al PalaPadua, ma Ragusa trova la giusta applicazione nelle cose che contano: rimbalzi e continuità difensiva. E’ ancora Lanzi, disinvolto nel trovare la via del canestro, a regalarle il massimo vantaggio in chiusura di quarto: 28-13. Vale, però, quanto scritto sopra. I pugliesi non si disuniscono e si riorganizzano con pazienza: Jovanovic, Ramponi, Beltramino e Kebe trovano un 9-0 che riavvicina le squadre (30-24). Tanto basta alla Virtus per capire che la serata sarà lunga e non bisogna dare nulla per scontato. L’applicazione difensiva e una tripla di Ianelli le permettono di sganciarsi ancora (35-24), Brown raggiunge quota quindici, ma è ancora Ramponi a tenere gli ospiti a galla (saranno 14 per il classe 2005 all’intervallo): la sua tripla vale il -7, a metà gara la Virtus conduce 45-37.

La ripresa ricomincia da una rara tripla di Kebe per il -5 barese. Ma soprattutto dalla brutta caduta – dopo un contatto di gioco – del bosniaco Samardzic, che resta a terra qualche attimo prima di riprendere completamente i sensi. Pubblico e compagni possono tirare un sospiro di sollievo. La gara un po’ ne risente, poi la SuperConveniente comincia a martellare nelle triple: ne manda a segno cinque consecutive (un paio a testa per Ianelli e Fabi) e il vantaggio diventa incolmabile: 64-45 al 25’. I pugliesi, in difficoltà emotiva più che tecnica, vedono scivolare via la gara (anche se Beltramino continua a deliziare con qualche numero da circo). Ragusa al 30’ tira 9/15 dall’arco e conduce con autorità: 77-57. L’ultimo quarto rimane, comunque, un buon test di maturità, in cui la Virtus (ormai certa del risultato) esibisce la faccia giusta. Lanzi realizza un altro canestrone dall’arco (86-64 al 34’), Brown continua ad attaccare l’area, Piscetta si conferma in crescita (saranno 14 punti alla fine). La squadra non toglie mai il piede dall’acceleratore, e rivede il campo anche Cantone che, dopo un blitz negli ultimi scampoli del secondo quarto, trova una tripla stupenda. Dentro anche Barracca e Christian Tumino, classe 2010, che trova i punti 99, 100 e 101 della partita. Vince la Virtus.

