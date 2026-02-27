Servizio Civile Universale, aperto il bando per la selezione dei volontari: 54 posti all’ASP di Ragusa

Ragusa, 27 febbraio 2026 – È aperto il bando per la selezione di 54 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale dell’ASP di Ragusa. I giovani interessati, che abbiano un’età fra 18 e 28 anni, potranno presentare domanda entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

I posti disponibili riguardano due progetti finanziati nell’ambito del programma “Bene Salute 2025”: “Nuovi bisogni assistenziali”, dedicato al supporto di persone in condizione di fragilità o esclusione sociale, e “Dialogo sanitario”, orientato all’educazione alla salute e al rafforzamento degli sportelli informativi per facilitare l’accesso ai servizi.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti aziendali del Servizio Civile, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00, al numero 0932-448921, o scrivere una e-mail all’indirizzo servizio.civile@asp.rg.it.

«Il Servizio Civile rappresenta un’opportunità concreta di crescita personale e professionale per i giovani e, allo stesso tempo, un valore aggiunto per la nostra comunità – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago –. Attraverso questi progetti rafforziamo i servizi di prossimità e promuoviamo la cultura della partecipazione attiva, investendo sulle nuove generazioni e sulla qualità dell’assistenza».

L’ASP è accreditata al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale dal 2019. Dal 2021 al 2025 ha attivato dodici progetti con il coinvolgimento di 168 operatori volontari, ai quali se ne aggiungono altri 30 inseriti attraverso il programma “Garanzia Giovani”, intercettando circa 1,2 milioni per il rafforzamento dei servizi e delle opportunità rivolte alle nuove generazioni. Lo scorso dicembre è stata premiata come “Ente virtuoso amico della Rappresentanza SCU” per l’attenzione, la sensibilità e la collaborazione dimostrata negli anni nei confronti della Rappresentanza degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale.

