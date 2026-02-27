  • 27 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Febbraio 2026 -
Ragusa | Sanità

Servizio Civile Universale, aperto il bando per la selezione dei volontari: 54 posti all’ASP di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 febbraio 2026 – È aperto il bando per la selezione di 54 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale dell’ASP di Ragusa. I giovani interessati, che abbiano un’età fra 18 e 28 anni, potranno presentare domanda entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.
I posti disponibili riguardano due progetti finanziati nell’ambito del programma “Bene Salute 2025”: “Nuovi bisogni assistenziali”, dedicato al supporto di persone in condizione di fragilità o esclusione sociale, e “Dialogo sanitario”, orientato all’educazione alla salute e al rafforzamento degli sportelli informativi per facilitare l’accesso ai servizi.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti aziendali del Servizio Civile, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00, al numero 0932-448921, o scrivere una e-mail all’indirizzo servizio.civile@asp.rg.it.
«Il Servizio Civile rappresenta un’opportunità concreta di crescita personale e professionale per i giovani e, allo stesso tempo, un valore aggiunto per la nostra comunità – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago –. Attraverso questi progetti rafforziamo i servizi di prossimità e promuoviamo la cultura della partecipazione attiva, investendo sulle nuove generazioni e sulla qualità dell’assistenza».
L’ASP è accreditata al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale dal 2019. Dal 2021 al 2025 ha attivato dodici progetti con il coinvolgimento di 168 operatori volontari, ai quali se ne aggiungono altri 30 inseriti attraverso il programma “Garanzia Giovani”, intercettando circa 1,2 milioni per il rafforzamento dei servizi e delle opportunità rivolte alle nuove generazioni. Lo scorso dicembre è stata premiata come “Ente virtuoso amico della Rappresentanza SCU” per l’attenzione, la sensibilità e la collaborazione dimostrata negli anni nei confronti della Rappresentanza degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale.

© Riproduzione riservata
592853

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube