Il Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia incontra il CdA della Fondazione – Centro Studi

Palermo, 27 febbraio 2026 – Il Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia Paolo Mozzicato ha incontrato i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione – Centro Studi dei Geologi di Sicilia, insediatasi il 23 febbraio 2026.

Dopo un momento di saluto e di augurio di buon lavoro ai consiglieri, il Presidente ha lasciato il CdA libero di procedere autonomamente alla elezione delle cariche interne, nel rispetto dello Statuto e dell’autonomia gestionale della Fondazione.

Il CdA risulta, quindi, composto dal Presidente Geol. Fabio Tortorici, dal Vicepresidente Geol. Carmelo Orlando, dal Segretario Geol. Davide Siragusano, dal Tesoriere Geol. Giuseppe Caruso, e dai Consiglieri Salvatore Volpe, Marzia Mancuso, Chiara Cappadonia, Giovanni Randazzo e Sebastiano Imposa, a cui vanno le congratulazioni dell’intero Consiglio dell’Ordine.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per ribadire il valore strategico della Fondazione quale strumento a supporto della formazione, della ricerca e della valorizzazione della professione. I recenti e gravi eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale, causando danni e criticità diffuse, hanno ulteriormente evidenziato la centralità del ruolo dei geologi nella prevenzione e nella gestione del rischio, accrescendo l’attenzione pubblica e istituzionale verso la categoria.

Il neo presidente della Fondazione dei Geologi di Sicilia, Fabio Tortorici, ha dichiarato:“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia riposta in me, per assumere la guida della Fondazione. L’obiettivo di partenza sarà quello di fortificare la nostra professione, potenziando la collaborazione con le Università e con le istituzioni preposte alla gestione del territorio.

Il cuore programmatico della nostra missione punta a valorizzare il ruolo del geologo, non soltanto attraverso la formazione e l’aggiornamento delle nostre competenze, ma soprattutto con azioni di sensibilizzazione sulla consapevolezza sociale e istituzionale della nostra professione, da affermare come un valore pubblico a tutela di temi cruciali quali il dissesto idrogeologico, i cambiamenti climatici, il rischio sismico ed altri ancora.

Tutto ciò si realizzerà in stretta sinergia con l’Ordine Regionale, col Consiglio Nazionale, con la Cassa di Previdenza, con gli enti pubblici e soprattutto con il coinvolgimento attivo di tutti gli iscritti. Solo uniti, con sforzi comuni, possiamo raggiungere congrui risultati.

Tutto il Consiglio di Amministrazione è pronto ad impegnarsi, animato da passione ed entusiasmo, per contribuire a costruire un futuro di valore per la nostra categoria.

Buon lavoro a tutti noi, per il prestigio della geologia e per la nostra amata Sicilia.”

L’Ordine conferma la piena disponibilità a operare in sinergia con la Fondazione, nella convinzione che una collaborazione solida e continuativa contribuirà a rafforzare il prestigio e la funzione pubblica del geologo in Sicilia.

