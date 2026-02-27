  • 27 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Febbraio 2026 -
Cronaca | santa croce camerina

Lotta serrata all’abbandono di rifiuti: il Comune di Santa Croce Camerina applica il fermo del mezzo

Sanzione da 1.000 euro e veicolo bloccato per 30 giorni a un inquinatore seriale.
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 27 febbraio 2026 – L’Amministrazione Comunale di Santa Croce Camerina annuncia con fermezza il proseguimento della sua azione decisa contro l’inciviltà e l’illegalità in materia di rifiuti. La tolleranza è zero e i risultati arrivano puntuali grazie al lavoro di controllo e monitoraggio del territorio.

Nelle scorse ore, gli agenti della Polizia Locale e del Nucleo di Tutela del Territorio hanno identificato e sanzionato un soggetto che, in più occasioni, aveva trasformato l’ingresso del centro comunale di raccolta in una discarica a cielo aperto, abbandonando rifiuti su rifiuti all’esterno della struttura. Un comportamento gravemente incivile e dannoso per il decoro e l’igiene pubblica, che non è sfuggito all’occhio elettronico delle telecamere di sorveglianza installate dall’Amministrazione proprio per prevenire e reprimere simili atti.

Per il responsabile è scattata la sanzione: una multa di 1.000 euro, come previsto dalla normativa vigente, e, come ulteriore e deterrente misura, il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’abbandono per 30 giorni.

“Non ci fermeremo. Chi pensa di poter usare il nostro territorio come una pattumiera deve sapere che pagherà un prezzo molto alto”, dichiara il Sindaco Peppe Dimartino. “La sola pena pecuniaria, spesso di difficile e immediata esigibilità, non è sufficiente a scoraggiare certi comportamenti. Facendo riferimento alla norma nazionale in tema di abbandono dei rifiuti abbiamo voluto proseguire nel solco della tolleranza zero. Una misura forte che vuole essere il chiaro esempio per tutti che Santa Croce e l’ambiente vanno rispettati”.

“Su questa scia già nel 2022, su proposta del vicesindaco Francesco Dimartino e con la condivisione di tutta la giunta, avevamo approvato una delibera per procedere con la confisca cautelare dei veicoli in caso di reati ambientali”.

“Il modello di città che abbiamo in mente – conclude il Sindaco – è chiaro e lo ripetiamo da sempre: vogliamo una Santa Croce a misura di bambino e di famiglie. Un luogo pulito, sicuro e accogliente. Questo è incompatibile con chi deturpa il nostro territorio”.

© Riproduzione riservata
592850

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube