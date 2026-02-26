Ragusa-Catania: sbloccata la vertenza del Lotto 3. Assunzioni e stipendi arretrati per gli operai

26 Febbraio 2026 -Svolta decisiva per il futuro del Lotto 3 della costruenda autostrada Ragusa-Catania. Grazie a un accordo siglato presso la Prefettura di Catania, l’impresa Cmc Spa di Ravenna si è impegnata ad assumere a tempo indeterminato tutte le maestranze rimaste disoccupate dopo lo stop ai lavori, garantendo al contempo il saldo delle mensilità arretrate.

L’intesa, raggiunta alla presenza dei vertici aziendali, dei sindacati e dei rappresentanti istituzionali, poggia su tre pilastri fondamentali:

assunzioni a tempo indeterminato, tutti gli operai precedentemente impiegati dal consorzio Achates saranno riassorbiti dalla Cmc Spa;

Saldi arretrati, l’impresa subentrante corrisponderà gli stipendi non versati negli ultimi mesi, risolvendo una situazione di forte precarietà economica per le famiglie dei lavoratori;

Continuità lavorativa, l’obiettivo immediato è la ripresa dei cantieri per evitare ulteriori stalli in un’opera considerata di rilevante interesse strategico nazionale.

Alla riunione hanno partecipato figure chiave della gestione commissariale, tra cui il sub-commissario Sergio Cicero (su delega del commissario straordinario e Presidente della Regione Renato Schifani) e il responsabile unico di Progetto di Anas, Silvio Canalella.

Anas ha sottolineato come la complessa procedura di responsabilità solidale della stazione appaltante avrebbe rischiato di rallentare i pagamenti sostitutivi. La soluzione trovata con Cmc permette invece di bypassare i tempi tecnici legati agli stati di avanzamento lavori (SAL), garantendo liquidità immediata ai lavoratori.

In una nota ufficiale, Anas ha espresso grande soddisfazione per l’esito della vertenza: “L’accordo, unitamente al risanamento delle posizioni creditizie delle imprese subappaltatrici, consentirà a stretto giro l’immediata ripresa delle attività sul campo.”

La definizione delle pendenze finanziarie non solo tutela i lavoratori, ma assicura che il cronoprogramma dell’intera infrastruttura possa procedere insieme agli altri lotti attualmente in fase di realizzazione.

