Daniela Aurnia festeggia 38 anni di attività alla Concessionaria Cappello

Modica, 26 Febbraio 2026 –Nell’odierno mondo del lavoro, dove i percorsi professionali sono spesso frammentati e segnati da continui cambiamenti, restare nello stesso posto per 38 anni è diventato un fatto raro. È una continuità che racconta molto più di una semplice carriera: parla di fiducia, di relazioni costruite nel tempo e di un legame che resiste alle trasformazioni. È da qui che parte la storia di Daniela Aurnia, che questo febbraio festeggia trentotto anni di lavoro alla Concessionaria Cappello Giovanni & Figli.

Subito dopo il diploma di ragioneria, Daniela varca la porta dell’azienda per il primo colloquio con Giovanni Cappello, segnato da una intesa immediata e da un approccio umano che avrebbe lasciato il segno. «Mi sono sentita subito ben accolta», racconta ripensando a quel giorno che avrebbe poi dato forma a un percorso lungo quasi quattro decenni.

Negli anni, Daniela ha assistito da vicino a tutti i cambiamenti. L’azienda operava all’epoca in un’altra sede, più piccola, e dopo pochi mesi si trasferì in quella attuale di Via Sorda-Sampieri, che nel tempo si sarebbe ampliata ulteriormente. All’inizio, era l’unica donna in azienda; nel tempo sono arrivate nuove persone, nuove competenze, dando vita a una squadra sempre più articolata con cui condividere il lavoro quotidiano.

Il 1993 è l’anno che ricorda come l’inizio di una nuova e intensa fase, perché – dopo una lunga esperienza come officina autorizzata Peugeot – dalla Casa francese arriva la concessione ufficiale del marchio Peugeot anche per la vendita delle autovetture, prima su una parte del territorio e poi sull’intera provincia di Ragusa. È l’inizio di una fase di sviluppo che, negli anni successivi, porterà all’ingresso di altri marchi automobilistici come Citroen, DS ed EVO che contribuiranno alla crescita che Daniela ha potuto toccare con mano, giorno dopo giorno, dall’intero.

«In quasi quarant’anni ho visto cambiare tutto, dal modo di lavorare alle competenze richieste», sottolinea Daniela Aurnia. «I tempi sono cambiati e le professionalità hanno dovuto adeguarsi, spesso in fretta. Non ci si è mai fermati all’abitudine: si è continuato a imparare, a confrontarsi, a crescere insieme. È questo, credo, che fa davvero la differenza tra un posto di lavoro qualsiasi e un ambiente che ti permette di restare e di evolvere nel tempo».

Parallelamente a quella professionale, anche la sua vita personale è cambiata. Non sono mancati momenti difficili, nei quali il sostegno umano ha fatto la differenza. «Anche nei momenti più duri, mi sono stati tutti accanto, con discrezione e attenzione. È un rapporto che va oltre il piano professionale, è sempre stata un po’ come una seconda famiglia».

Oggi Daniela è la collaboratrice più longeva, ma non è l’unica a vantare un lungo percorso alla Concessionaria Cappello. Accanto a lei, molti colleghi lavorano in azienda da oltre vent’anni, a testimonianza di una continuità rara nel panorama lavorativo attuale. È anche per questo che il fondatore Giovanni Cappello ha scelto di celebrare questo traguardo in modo semplice, riunendo tutti i collaboratori a cena: un momento di convivialità, carico di significato, pensato per riconoscere il valore delle persone che, nel tempo, hanno contribuito alla costruzione di un progetto comune.

