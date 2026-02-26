La BCC dei Castelli e degli Iblei inaugura la nuova filiale di Comiso

Comiso, 26 febbraio 2026 – La BCC dei Castelli e degli Iblei sta per aprire una nuova filiale a Comiso il 28 febbraio prossimo. La nuova sede sarà ubicata in corso Ho Chi Min e rappresenterà un ulteriore passo nel percorso di crescita della Banca, che già opera in tre province siciliane: Ragusa, Caltanissetta e Catania.

Con la filiale di Comiso si aggiunge una nuova sede alle tre già esistenti in provincia di Ragusa: la storica sede di Chiaramonte Gulfi, che eredita la storia dell’antica Cassa rurale e artigiana Maria SS. di Gulfi e le agenzie di Acate e Monterosso Almo. La cerimonia di inaugurazione è prevista per le ore 17 . Saranno presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione

Pasquale Roberto Santomassimo, la Direzione Generale, Fabio Selvaggio e Yara Vitale, il responsabile della filiale di Comiso, Filippo Delia, le autorità locali e alcuni rappresentanti del tessuto economico locale. La scelta di Comiso non è casuale, poiché la città è considerata un importante centro economico e commerciale della provincia di Ragusa. La nuova filiale offrirà una gamma completa di servizi bancari e finanziari, con particolare attenzione al credito alle PMI, ai finanziamenti per l’abitazione e al sostegno all’agricoltura e alle attività commerciali locali. “ La nostra banca è presente nel territorio ibleo da decenni e l’inaugurazione della filiale di Comiso rappresenta un segnale controcorrente in un periodo di desertificazione bancaria”, ha dichiarato il presidente Santomassimo. “Il nostro obiettivo è rimanere vicini alle comunità e offrire servizi moderni e personalizzati” .

La BCC dei Castelli e degli Iblei dal 2019 fa parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, una realtà nazionale del credito cooperativo presente in Italia con 65 banche locali e 15 sedi della capogruppo.

Nella foto la nuova filiale a Comiso della BCC dei Castelli e degli Iblei

