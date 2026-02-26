  • 26 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Febbraio 2026 -
Economia

Codacons. Fiducia di consumatori e imprese, luci e ombre. Economia soffre e consumi lenti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Luci e ombre sul fronte della fiducia di consumatori e imprese. È quanto afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

A febbraio si registra un andamento contrastante: la fiducia dei consumatori aumenta per il terzo mese consecutivo, con l’indice che passa da 96,8 a 97,4 punti, mentre quella delle imprese segna una lieve flessione, scendendo da 97,7 a 97,4 punti.

In particolare, sul fronte delle famiglie, l’aumento dell’indice rappresenta un segnale moderatamente positivo. Tuttavia, alcune componenti restano deboli, a dimostrazione di un clima economico ancora fragile e condizionato dall’andamento dei prezzi e dall’incertezza sul mercato del lavoro.

Secondo il professor Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, “il terzo aumento consecutivo della fiducia dei consumatori è un elemento incoraggiante, ma non può essere interpretato come una piena ripresa economica. Le famiglie continuano a muoversi con cautela, anche alla luce delle difficoltà legate al potere d’acquisto e alla capacità di risparmio”.

“Il calo della fiducia delle imprese – prosegue Tanasi – conferma che il sistema economico resta attraversato da incertezze strutturali. È necessario rafforzare la domanda interna e garantire maggiore stabilità economica per trasformare i segnali statistici in crescita reale”.

Un andamento ancora altalenante, dunque, che rispecchia le tensioni che caratterizzano l’attuale fase dell’economia nazionale e che impone interventi strutturali a tutela delle famiglie e del sistema produttivo.

“Servono misure concrete e non episodiche, capaci di consolidare la fiducia e tradurla in sviluppo stabile e duraturo”. – conclude Tanasi.

© Riproduzione riservata
592758

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube