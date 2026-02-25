  • 25 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 25 Febbraio 2026 -
Politica | Scicli

Studenti e società sportive in aula al Consiglio Comunale. Iv: “A Scicli solo promesse”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 25 febbraio 2026 – La consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema, interviene dopo la protesta degli studenti dell’istituto Quintino Cataudella che, nella giornata di lunedì, hanno scelto di essere presenti in aula consiliare per far sentire la propria voce e chiedere con forza la piena fruizione degli impianti sportivi e spazi adeguati per svolgere attività scolastiche, culturali e ricreative. «I ragazzi – afferma Buscema – non hanno ricevuto risposte certe durante il consiglio comunale. La maggior parte dei cittadini con cui avevo avuto modo di confrontarmi, aveva già espresso scetticismo, e purtroppo i fatti lo confermano: più che risposte, abbiamo ascoltato una serie di promesse. Si è parlato di un luogo di aggregazione, inizialmente individuato nei bassi di palazzo Spadaro, sito individuato da anni che per metà Consiglio sembrava finalmente riesumato dalle parole del vicesindaco dicendo che sarebbe finalmente stato destinato proprio agli studenti e ai giovani della città tutta. Poi il sindaco ha chiarito che questa soluzione non è praticabile, contraddicendo il suo vice, ma che si sta lavorando per individuare un’altra sala. Attendiamo di capire quale e con quali tempi, visto che già i nostri giovani da più di un anno e mezzo erano stati a parole destinatari di spazi mai ottenuti nella realtà”.
La consigliera ricorda anche il finanziamento ottenuto tramite democrazia partecipata, da lei stessa seguito e voluto fortemente negli anni scorsi: «Ho avuto la buona notizia che quel finanziamento non è andato perso. Mi auguro però che sia finalmente speso, perché è stato pensato proprio per migliorare la qualità degli spazi destinati ai giovani». Sul fronte dell’impiantistica sportiva, Buscema sottolinea come l’amministrazione abbia fornito «una serie di scadenze e impegni» per intervenire sullo Scapellato e su altre strutture come i campi da tennis e il geodetico, ma senza indicare date certe di avvio dei lavori. «Ad oggi – aggiunge – abbiamo impegni verbali, ma non un cronoprogramma definito. E questo non basta agli studenti, non basta alle nostre società sportive che chiedono semplicemente di poter usufruire di spazi dignitosi così come accade in tantissimi altri comuni dove, infatti, alcune nostre società sportive sono costrette a giocare in mancanza di strutture adeguate nel nostro comune». La consigliera conclude assicurando che continuerà a seguire da vicino la vicenda: «Vigileremo affinché gli impegni assunti in aula si trasformino in realtà. Gli studenti e le società sportive presenti hanno dimostrato maturità, coraggio e senso civico. Meritano risposte concrete e tempi certi, non ulteriori rinvii».

© Riproduzione riservata
592685

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube